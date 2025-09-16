Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với một bác sĩ Bạch Mai

Hà NộiBộ Y tế đề nghị Thủ tướng xét, trình Chủ tịch nước thu hồi Huân chương Lao động hạng ba đối với bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, do cá nhân xin thu hồi.

Bác sĩ, PGS Tuấn hiện là Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường đại học Y Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Ông nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm ngoái.

Mới đây, Trường Đại học Y Hà Nội nhận được đơn tố cáo ông Tuấn che giấu quá khứ bị kỷ luật và khai man thành tích năm 2022 để nhận danh hiệu thi đua cấp cơ sở hợp thức hóa hồ sơ xin Huân chương Lao động hạng Ba. Sau tố cáo, ông Tuấn viết đơn gửi Ban thi đua khen thưởng trung ương (Bộ Nội vụ), Bộ Y tế xin thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong đơn, ông Tuấn giải thích quá trình kê khai hồ sơ do thư ký bộ môn làm giúp. Ông bận công việc và tin tưởng nhân viên nên đã ký đơn mà không rà soát kỹ lại. Trong hồ sơ kê khai nhầm lẫn mức đánh giá về Đảng và thiếu thông báo kỷ luật khiển trách liên đới tập thể lãnh đạo viện của Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 7/2022 do lỗi nhân viên tại Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai vi phạm kỷ luật.

"Đối chiếu với tiêu chuẩn được xét tặng Huân chương Lao động hạng ba, theo quy định thì tôi chưa đạt. Vậy tôi làm đơn này để xin lỗi và xin được thu hồi Huân chương Lao động hạng ba của tôi", ông Tuấn nêu trong đơn.

PGS Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Trả lời VnExpress tối 16/9, PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, xác nhận sự việc. Song, theo ông "việc bác sĩ Tuấn kê khai công trạng khi làm hồ sơ khen thưởng không phải là cố tình gian dối mà do nhầm lẫn, sai sót nhỏ".

Ông Cơ đánh giá bác sĩ Tuấn là người có đạo đức tốt, chuyên môn giỏi trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần.

Sai sót của nhân viên Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai năm 2022 liên quan đến việc kê đơn thực phẩm chức năng. Thời gian đó, bệnh viện quán triệt nghiêm khắc việc kê đơn thuốc, thực phẩm chức năng. Các cá nhân liên quan vụ việc bị kỷ luật. Bác sĩ Tuấn với tư cách lãnh đạo cũng bị khiển trách.

Theo quy trình, sau khi bác sĩ Tuấn xin thu hồi Huân chương, Bộ Y tế có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước ra quyết định thu hồi Huân chương lao động hạng ba với ông Nguyễn Văn Tuấn.

Lê Nga