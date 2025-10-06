Đề nghị phong tặng Anh hùng cho vị tướng hai lần dẫn quân đi cứu hộ nước ngoài

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - người hai lần dẫn quân tham gia cứu hộ quốc tế, được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng cho biết danh sách cá nhân, tập thể được đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân sẽ được lấy ý kiến tổ chức, cá nhân từ ngày 6 đến hết 17/10.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Cục phó Cục Cứu hộ Cứu nạn. Ảnh: Hoàng Phương

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, 60 tuổi, hiện là Cục phó Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông có nhiều năm gắn bó với công tác cứu hộ, cứu nạn, từng trực tiếp chỉ huy hai đoàn quân nhân Việt Nam tham gia cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Tháng 2/2023, ông Tỵ dẫn đầu đoàn 76 quân nhân tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất 7,8 độ khiến hơn 43.500 người thiệt mạng. Làm việc tại tỉnh Hatay, đoàn khảo sát 31 điểm đổ nát, phát hiện 15 vị trí có người, trong đó hai điểm có dấu hiệu sự sống. Dù thiếu thiết bị chuyên dụng, lực lượng Việt Nam vẫn phối hợp hiệu quả với đội cứu hộ địa phương, hỗ trợ đưa 28 thi thể ra khỏi hiện trường.

Hai năm sau, tháng 3/2025, ông tiếp tục chỉ huy đoàn 80 quân nhân sang Myanmar cứu hộ sau trận động đất 7,7 độ làm hơn 3.000 người tử vong. Bộ đội Việt Nam phát hiện 42 điểm có thi thể, trực tiếp tìm kiếm tại 20 điểm và đưa ra khỏi đống đổ nát 21 thi thể. Lực lượng công binh Việt Nam phối hợp cứu hộ Myanmar cứu sống một thanh niên mắc kẹt 5 ngày sau động đất.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cũng là một trong số các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 được vinh danh tại Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ 11.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Nhà nước dành tặng tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sơn Hà