Đề nghị miễn giảm giá cước Internet cho học sinh, giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị doanh nghiệp viễn thông xem xét miễn giảm cước truy cập Internet, đặc biệt 3G, 4G cho học sinh, sinh viên, giáo viên.

Trong văn bản ngày 7/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông miễn giảm giá cước Internet nhằm hỗ trợ ngành giáo dục trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải dạy và học trực tuyến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn doanh nghiệp viễn thông đầu tư nâng cấp hạ tầng, mở rộng băng thông Internet nhằm tổ chức tốt hoạt động dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin tiếp tục nghiên cứu, phát triển giải pháp, nền tảng dạy và học trực tuyến, xây dựng học liệu số, hướng dẫn sử dụng an toàn phần mềm, công cụ dạy học.

Với giáo dục đại học, để phục vụ cho việc đào tạo từ xa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo doanh nghiệp giảm giá thuê dịch vụ máy chủ và dịch vụ Internet cho các trường.

Học sinh tiểu học Hà Nội học online tháng 9/2021. Ảnh: H.K.

Văn phòng Chính phủ hôm qua cũng vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về xây dựng và triển khai chương trình "sóng và máy tính cho em". Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và triển khai chương trình này nhằm hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số.

Trước đó, Thủ tướng ban hành chỉ thị đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với Covid-19. Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy học trực tuyến, hỗ trợ Internet tốc độ cao, giảm giá cước truy cập, giá dịch vụ thuê máy chủ, băng thông... để các nhà trường dạy học hiệu quả, an toàn.

Khoảng 23 triệu học sinh cả nước bắt đầu năm học mới trong tháng 9, nhiều nơi phải học trực tuyến do Covid-19. Hai ngày qua, việc học ở Hà Nội, TP HCM diễn ra đồng loạt, nhiều trường học, phụ huynh ghi nhận tình trạng nghẽn mạng, lỗi phần mềm.

Dương Tâm