Đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước vụ Đồ hộp Hạ Long

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị làm rõ cơ quan chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước sau vụ Đồ hộp Hạ Long dùng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi sản xuất pate.

Cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12/1, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nhận định vụ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt lợn bệnh để sản xuất "có ảnh hưởng rất lớn trên phạm vi toàn quốc", là "cảnh báo mức rất cao trong an toàn thực phẩm".

Theo bà, sự việc cho thấy sự bất chấp của một nhãn hàng lớn nhưng coi thường sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Bà cho biết gia đình mình cũng từng sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp như thịt lợn đóng hộp, cá sốt cà chua, bò hầm, pate nên "rất lo lắng".

Dẫn kế hoạch hành động ứng phó bệnh dịch tả lợn châu Phi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bà nhấn mạnh tất cả lợn nhiễm bệnh phải được tiêu hủy. Từ đó, bà đặt câu hỏi liệu có hiện tượng che giấu dịch bệnh, buông lỏng quản lý tiêu hủy để lợn bệnh tuồn vào thị trường hay không?

Bước đầu cơ quan công an nhận định đây là đường dây khép kín từ thu mua, vận chuyển đến chế biến. Tuy nhiên, bà đề nghị làm rõ vì sao số lợn nhiễm bệnh không bị tiêu hủy, quy trình tiêu hủy và giám sát ra sao; đồng thời xác định đầu mối quản lý Nhà nước là cơ quan nào và chịu trách nhiệm gì về vụ việc.

Nữ đại biểu cho rằng công tác tổ chức trong một số khâu "còn hạn chế, có lỗ hổng, có tiêu cực". Hiện tượng "con sâu làm rầu nồi canh" có thể khiến người dân mất lòng tin vào thị trường, nhất là đồ hộp và thực phẩm chế biến sẵn. Bà đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục rà soát các loại đồ hộp đang bán trên thị trường.

Ngày 10/1, Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên liên quan đến trách nhiệm quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Theo điều tra, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 ôtô chở 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho của công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp, trong các ngày 6-7/9/2025. Ngoài ra, một số sản phẩm khác của công ty cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Nhà chức trách xác định số thịt nhiễm bệnh được thu gom từ các đầu mối tại tỉnh Hưng Yên, không có giấy tờ hợp pháp.

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng thông báo dừng sản xuất từ ngày 12/1.

