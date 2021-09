Đề nghị gỡ vướng việc đi lại cho nhân viên sân bay Nội Bài

Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận nhiều nhân viên sân bay Nội Bài khó đi làm việc do quy định mới của UBND Hà Nội, gây ảnh hưởng hoạt động của sân bay.

Ngày 5/9, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND Hà Nội gia hạn thời gian áp dụng Giấy đi đường do công an cấp đối với cán bộ, nhân viên hàng không làm việc tại sân bay Nội Bài. Thay vào đó, Bộ đề nghị vẫn sử dụng Giấy đi đường do cơ quan cấp trước ngày 4/9 và Thẻ kiểm soát an ninh hàng không để kiểm soát nhân viên sân bay tại các chốt.

Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị bố trí một đầu mối để thực hiện cấp Giấy đi đường theo mẫu mới và ưu tiên triển khai sớm cho cán bộ, nhân viên sân bay.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, phần lớn nhân viên sân bay đang sinh sống tại trung tâm Hà Nội (vùng 1). Sau khi Công an Hà Nội lập các chốt kiểm soát người và phương tiện từ 7h ngày 4/9 tại các điểm đầu cầu Thăng Long, Nhật Tân, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, các cửa ngõ chính với trung tâm thành phố, nhiều đơn vị sân bay liên hệ với công an địa phương nhưng đều chưa nhận được hướng dẫn cấp giấy đi đường cho nhân viên đi làm việc.

Nếu Hà Nội chưa có phương án cấp thẻ cụ thể thì phần lớn nhân viên không thể đến sân bay làm việc, ảnh hưởng tới việc duy trì an ninh, an toàn hàng không và hoạt động của các chuyến bay, cũng như tiến độ của dự án sửa chữa, nâng cấp đường hạ cất cánh tại Nội Bài.

Xét nghiệm Covid-19 cho hành khách tại sân bay Nội Bài, tháng 7/2021. Ảnh: Giang Huy

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 số lượng chuyến bay sụt giảm song nhân viên sân bay vẫn chia ca làm luân phiên để phục vụ các chuyến bay đưa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn cán bộ y tế vào phía Nam chống dịch. Sân bay duy trì các chuyến bay quốc tế chuyên chở hành khách, hàng hóa vận chuyển vaccine, vật tư y tế phòng chống dịch trong nước.

Trước khi dịch bùng phát, sân bay Nội Bài có 55 hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài, 5 cơ quan quản lý Nhà nước với trên 10.000 nhân viên làm việc.

Theo công bố sáng nay của Công an Hà Nội, những người thuộc nhóm sau sẽ sử dụng Giấy đi đường do thủ trưởng cơ quan cấp: cán bộ, công chức, công vụ làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, chính trị xã hội đóng trên địa bàn thành phố; cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch; phóng viên, biên tập viên, người lao động làm việc tại cơ quan báo chí, truyền thông.

Những đơn vị còn lại sử dụng giấy đi đường mẫu mới có mã nhận diện QR Code và do Phòng Cảnh sát giao thông, UBND cấp phường, Công an cấp phường cấp.

Đoàn Loan