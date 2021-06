Đề nghị Gò Vấp nghiên cứu lập 2 hệ thống chốt kiểm soát

TP HCMNgoài 10 chốt chính ở cửa ngõ ra vào quận, Gò Vấp cần nghiên cứu lập những chốt nhỏ kiểm soát những điểm nguy cơ lây nhiễm cao, theo Phó chủ tịch UBND thành phố.

Yêu cầu được Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức nói tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND quận Gò Vấp chiều 1/6, để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong kiểm soát Covid-19 tại địa phương này.

Phó chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức tại buổi làm việc. Ảnh: Gia Minh.

Theo ông Đức, Gò Vấp thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, nhưng từng khu vực ở địa bàn lại có nguy cơ khác nhau, nơi cao phải thực hiện "Chỉ thị 16+", tức là mức độ kiểm soát gắt gao hơn. Địa phương cần quy định mức độ kiểm soát theo giờ. Lúc cao điểm người dân đi lại nhiều, việc kiểm soát có thể linh hoạt theo xác suất, không tuyệt đối. Tuy nhiên ở khung giờ thấp điểm, chốt cần được kiểm soát 100% người qua lại. Những người không có nhu cầu cấp thiết không được qua chốt.

Ngoài ổ dịch liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục hưng ở đường Nguyễn Văn Công, phường 3, hiện nay Gò Vấp có nhiều khu vực nguy cơ cao ở phường 9, 14, 15, các tuyến đường Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm, Quang Trung... Nguy cơ lây nhiễm cao chính là lý do hơn 50.000 dân ở phường 15 phải lấy mẫu xét nghiệm, truy vết sau khi địa bàn này phát hiện ca nhiễm liên quan hội thánh.

Trước đó, từ 0h ngày 31/5 quận Gò Vấp thiết lập 10 chốt để kiểm soát người ra vào quận, gồm: cầu thép An Phú Đông, cầu An Lộc, cầu Bến Phân, cầu Trường Đai, cầu Chợ Cầu, số 399 Tân Sơn (phường 12), Phan Huy Ích, ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định (phường 1) và Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng - Nguyễn Kiệm. Tuy nhiên, 2 ngày qua do lượng xe quá đông, nhất là vào buổi sáng, xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài khiến quận hai lần xả trạm.

Phó chủ tịch UBND thành phố khẳng định việc thiết lập 10 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào Gò Vấp là cần thiết. Nhưng cách làm thế nào để hiệu quả lại là vấn đề cần xem lại bởi hai ngày đầu quận "triển khai chưa chuẩn". Gò Vấp là địa phương đông dân, có nhu cầu ra vào rất lớn nên tình trạng ùn tắc ở các chốt kiểm soát có thể trở thành nơi nguy cơ lây nhiễm cao.

Ùn tắc vào sáng 1/6 tại chốt kiểm soát giao lộ Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng. Ảnh: Hữu Khoa.

Để chốt hoạt động hiệu quả hơn, ông Đức đề nghị quận Gò Vấp chủ động làm việc với địa phương lân cận cân nhắc bố trí lại các điểm lập chốt. Các quận khác cũng cần xác định đó là trách nhiệm và chủ động lên phương án điều tiết từ xa, hạn chế người dồn về Gò Vấp.

"Tình huống lực lượng không đủ có thể huy động cả dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện... cùng tham gia chống dịch", ông Đức nói và yêu cầu quận Gò Vấp tiếp tục rà soát, kiểm soát tốt địa bàn, hạn chế thấp nhất các hoạt động không thiết yếu. Việc này đồng nghĩa việc đi lại sẽ giảm.

Trước đó Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp Đỗ Anh Khang cho biết hiện khoảng 29.000 hộ kinh doanh cá thể đã ngưng, nhưng còn hơn 8.300 hộ kinh doanh ngành nghề thiết yếu hoạt động. Người dân tại quận làm việc ở khắp nơi ở thành phố và ngược lại nhiều, nên việc khó kiểm soát giao thông, y tế theo đúng theo Chỉ thị 16.

0h ngày 31/5, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Hiện, quận ghi nhận 56 ca nhiễm, 2 ca nghi nhiễm từ ổ dịch thánh Truyền giáo Phục hưng. Đến nay quận đã xét nghiệm gần 150.000 người, chiếm hơn 22% dân số ở địa bàn.

Gia Minh