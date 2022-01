Đề nghị gỡ ảnh trẻ em trên mạng vụ 'tịnh thất Bồng Lai'

Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, kiểm tra, xử lý các tài khoản, fanpage chia sẻ hình ảnh trẻ em trong vụ "tịnh thất Bồng Lai".

Ngày 12/1, bà Nguyễn Thị Nga, Cục phó Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), cho biết ngoài gửi công văn đến Cục An toàn thông tin, cơ quan này cũng kêu gọi cộng đồng, người dùng mạng xã hội ngừng chia sẻ thông tin chi tiết, hình ảnh rõ mặt, tên, tuổi, giữ bí mật đời tư cho các em trong vụ "tịnh thất Bồng Lai" nói riêng và các vụ xâm hại, bạo hành nói chung.

Việc chia sẻ hình ảnh tràn lan đi kèm thông tin chưa được kiểm chứng có thể khiến các em bị tổn thương, dễ bị bạn bè trêu chọc, xa lánh, dẫn tới nguy cơ bỏ học. "Hình ảnh nhiều năm sau vẫn có thể bị đào bới lại khiến các em bị ảnh hưởng tương lai, đời sống riêng tư", bà nhận định.

Tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ từ 7 tuổi trở lên hoặc cha mẹ, người giám hộ cũng là hành vi nghiêm cấm, vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em, có thể bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng, bị buộc thu hồi, gỡ bỏ.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các tỉnh, thành rà soát việc đăng ký, cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; việc tiếp nhận, quản lý trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc. Kết quả kiểm tra gửi về Bộ trước ngày 28/2.

Một số mức phạt với hành vi xâm hại trẻ em quy định tại Nghị định 130, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 (Xem chi tiết). Đồ họa: Tạ Lư

Nơi được gọi "tịnh thất Bồng Lai" là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc, tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Gần 10 năm trước bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp.

Năm 2015, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) chuyển đến đây sống cùng với bà Cúc. Hộ này hiện có 8 trẻ em, trong đó 6 trẻ sống với mẹ ruột và 2 trẻ được nhận nuôi 3 năm nay. Cơ quan chức năng xác định việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, nên xã Hòa Khánh Tây chưa đồng ý.

Nhận định cơ sở này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tỉnh Long An xác minh, xử lý. Hôm 4/1, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khám xét và lấy lời khai một số người tại đây.

Hồng Chiêu