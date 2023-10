Đề nghị đánh giá tổng thể nguy cơ thiên tai, sạt lở đất

Mặt trận Tổ quốc kiến nghị với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các bộ ngành, địa phương kiểm tra và đánh giá tổng thể nguy cơ về thiên tai, sạt lở đất, cháy nổ.

Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri tại phiên họp Quốc hội sáng 23/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết người dân ở nhiều nơi còn bức xúc với tình trạng ô nhiễm môi trường. Một số khu xử lý rác thải, nước thải chưa đảm bảo chất lượng, gây nguy cơ mất an toàn, nhất là ở vùng ven biển, ven sông, ven núi cao. Người dân cũng lo lắng về tình trạng sạt lở đất, thiên tai, bão lũ bất ngờ gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản.

Người dân cũng đau xót, chia sẻ với mất mát của gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội; lo ngại về việc bắt cóc, bạo hành trẻ em, tội phạm lừa đảo, cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen, tổ chức cá độ trên không gian mạng...

Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc kiến nghị đánh giá tổng thể các nguy cơ về thiên tai, sạt lở đất, cháy nổ, an toàn hồ đập, an toàn giao thông, an toàn khi tổ chức các sự kiện đông người... để có giải pháp phù hợp, chủ động đề phòng và xử lý kịp thời sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân. Mặt trận muốn cơ quan chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong quản lý và thi hành công vụ, công khai danh tính, địa chỉ để nhân dân giám sát.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Media Quốc hội

Ông Chiến kiến nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi, phát triển kinh tế, đẩy mạnh đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống. "Đề nghị Quốc hội, Chính phủ thảo luận kỹ dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân khi nhà nước thu hồi đất", ông Chiến nói.

Gửi ý kiến đến Mặt trận Tổ quốc, cử tri "kịch liệt lên án tội phạm có tính chất khủng bố xảy ra ở huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk" và hoan nghênh cơ quan chức năng đã chỉ đạo quyết liệt, sớm ổn định tình hình. Người dân mong Nhà nước xử nghiêm kẻ cầm đầu trong vụ khủng bố ở Đăk Lăk, nhưng khoan hồng với người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin.

Theo Bộ Công an, cơ quan điều tra đã làm rõ những người trực tiếp tham gia vụ khủng bố tại huyện Cư Kuin, Đăk Lăk, trong đó 92 người bị khởi tố về các tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm và Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) xảy ra rạng sáng 11/6, do hai nhóm vũ trang thực hiện, đã sát hại Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 công an và 3 người dân; làm hai công an và nhiều người khác bị thương.

Kỳ họp thứ 6 sẽ diễn ra hai đợt với 22 ngày, trong đó đợt một 15 ngày (23/10-10/11), đợt hai 7 ngày (20-28/11).

Sơn Hà