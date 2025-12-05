Đề nghị công ty bồi thường hai tháng lương nhưng bị từ chối

Một ngày tồi tệ đối với tôi đã xảy ra, nghĩ đến những ngày sắp tới, tôi khá mệt mỏi.

Tôi và công ty vừa ngồi lại với nhau để thỏa thuận, công ty cho tôi nghỉ trước thời hạn hợp đồng lao động. Tôi làm cho công ty được 3 năm rưỡi, ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Đây là một công ty khá to, của nước ngoài, làm theo quy định của pháp luật. Tôi sẽ làm việc đến hết tháng này. Công ty bồi thường/hỗ trợ cho tôi một tháng lương. Tôi có đề nghị được hỗ trợ hai tháng lương vì đọc trên mạng thấy nói ít nhất sẽ được như thế. Nhưng công ty nói vấn đề này từ phía tôi, do tôi không đáp ứng yêu cầu công việc.

Nếu tôi không đồng ý, công ty sẽ dựa trên luật quy định (bị sếp đánh giá xếp loại không đáp ứng công việc) để chấm dứt hợp đồng với tôi ngay lập tức mà không cần đền bù gì. Nhân sự nói đây là sự thỏa thuận để hai bên đều thấy ổn nhất cho mình. Mọi người cho tôi hỏi, công ty làm như thế có đúng luật không? Ai có hiểu biết về vấn đề này xin chia sẻ với tôi. Nếu đúng luật, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận. Còn nếu sai luật, xin chỉ tôi cách làm tiếp theo. Chân thành cảm ơn mọi người.

Bùi An