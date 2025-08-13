Đề nghị biên soạn bộ sách giáo khoa dùng chung

Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa phổ thông dùng chung trên toàn quốc, các bộ sách khác đóng vai trò tài liệu bổ trợ.

Sáng 13/3, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục. Theo dự thảo, mỗi môn học có thể có một hoặc một số bộ SGK. Nhà nước cho phép xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa (SGK); UBND cấp tỉnh, thông qua người đứng đầu cơ quan chuyên môn, quyết định lựa chọn bộ sách sử dụng ổn định trong các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương.

Nội dung này phù hợp với quy định tại Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nghị quyết chốt chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách và xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa, bỏ độc quyền xuất bản. Để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ với kinh phí 16 triệu USD từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Bộ Giáo dục và Đào tạo không thực hiện được việc này. Quốc hội sau đó đồng ý nếu mỗi môn học đã có ít nhất một bộ sách giáo khoa được thẩm định, phê duyệt thì không dùng ngân sách để biên soạn sách giáo khoa của môn đó nữa. Từ năm 2020, lộ trình thay sách giáo khoa mới bắt đầu được thực hiện, ở mỗi khối lớp đều có ba bộ sách giáo khoa để các nhà trường chọn lựa.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Cho ý kiến xây dựng dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nghiên cứu xây dựng bộ SGK dùng chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể biên soạn các bộ khác làm tài liệu tham khảo và từng bước nghiên cứu chính sách miễn phí SGK cho học sinh.

Về thẩm quyền biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương, Ủy ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với dự thảo luật, giao UBND cấp tỉnh tổ chức biên soạn, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định, và Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt, thay cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo như hiện nay.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết 29 của Trung ương, cần có một bộ SGK chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì biên soạn, bên cạnh các bộ SGK khác để bổ trợ. Ông đề nghị Bộ thể chế hóa nội dung này vào luật để bảo đảm chặt chẽ,.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, không đồng tình với việc gọi các bộ SGK khác là "tài liệu tham khảo". Bà cho rằng SGK và tài liệu tham khảo là hai loại khác nhau, đề nghị dự luật làm rõ vấn đề này và nghiên cứu chính sách tái sử dụng SGK qua nhiều năm học để tránh lãng phí.

Hiện thị trường có ba bộ SGK của hai nhà xuất bản cùng một số sách lẻ; với 12 triệu học sinh ở 9 khối lớp đã dùng SGK mới, hàng trăm triệu bản sách đã được phát hành. Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhiều lần cho rằng không thể quay lại dùng duy nhất một bộ SGK vào thời điểm này vì sẽ gây lãng phí và ảnh hưởng đến mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Sơn Hà