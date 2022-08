Đề nghị bảo vệ an ninh bệnh viện sau nhiều vụ hành hung bác sĩ

Ngày 9/8, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an tăng cường tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự tại các khu vực có bệnh viện lớn, sau khi liên tiếp xảy ra những vụ hành hung bác sĩ.

Bộ Y tế đề cập đến 3 vụ việc người bệnh, thân nhân bệnh nhân hành hung nhân viên y tế. Cụ thể, ngày 27/7 tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP HCM, một bác sĩ bị người nhà bệnh nhi đẩy vào tường, bóp cổ và gần đây nhất, hôm 6/8, cũng tại khoa này thêm một bác sĩ bị tấn công bởi một vật bằng sắt nhọn. Ngày 30/7, tại khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, một bệnh nhân cầm dao rượt đuổi nhân viên y tế.

"Vụ việc làm mất trật tự, an ninh, an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh, tinh thần, tính mạng của nhân viên y tế", Bộ Y tế đánh giá và đề nghị nâng cao trình độ bảo vệ, phản ứng nhanh với các tình huống gây rối, đánh nhau, hành hung tại cơ sở y tế. Các bệnh viện cũng triển khai mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Công an thiết lập, củng cố mạng lưới đường dây nóng của lực lượng cảnh sát cơ động và cơ quan công an gần bệnh viện nhất, kịp thời hỗ trợ khẩn cấp trước các tình huống nguy cấp.

Người đàn ông hành hung, bóp cổ bác sĩ, đêm 27/7 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh từ camera phòng cấp cứu bệnh viện

Bộ Y tế ghi nhận hầu hết vụ bạo hành thầy thuốc xảy ra ở cơ sở y tế tuyến tỉnh, 70% đối tượng bị tấn công là bác sĩ, 15% là điều dưỡng, thậm chí có bác sĩ thương tật suốt đời,mất mạng. Tình trạng trộm cắp, cò mồi, người say rượu, sử dụng ma túy, ngáo đá... phá rối trong bệnh viện cũng khá thường xuyên.

Nguyên nhân bạo hành sau đó được người nhà bệnh nhân giải thích là chưa hiểu quy trình cấp cứu, sốt ruột cho tình trạng người thân, cảm thấy bác sĩ chậm trễ... Nhiều trường hợp gây rối là bệnh nhân, thân nhân sử dụng rượu bia, chất kích thích, hoặc côn đồ vào viện.

Về phía nhân viên y tế, lãnh đạo các bệnh viện ghi nhận một số người chưa khéo léo khi giao tiếp với bệnh nhân; xử lý tình huống hay giải thích chưa thấu đáo trong bối cảnh bệnh viện quá tải, môi trường làm việc khắc nghiệt, căng thẳng và áp lực về thời gian.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nạn bạo hành y bác sĩ diễn ra trên toàn cầu, chủ yếu do bệnh nhân cùng người nhà gây ra. Nhiều quốc gia đã đưa ra các biện pháp bảo vệ nhân viên y tế như tuyển thêm nhân viên an ninh, theo dõi camera, hạn chế số lượng khách đến thăm người bệnh...

Lê Nga