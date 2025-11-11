Đề nghị áp giải người không chấp hành xét nghiệm ma túy

Chính phủ đề xuất cho phép cơ quan chức năng được áp giải người không chấp hành yêu cầu xét nghiệm đến địa điểm bắt buộc để kiểm tra ma túy trong cơ thể.

Sáng 11/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình Quốc hội dự án Luật Phòng chống ma túy sửa đổi. Theo dự thảo, việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể sẽ được thực hiện với các nhóm người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy; người đang trong thời hạn quản lý; người đang cai nghiện; người điều trị nghiện bằng thuốc thay thế và người đang trong giai đoạn quản lý sau cai.

Trường hợp người bị yêu cầu xét nghiệm nhưng không chấp hành, người có thẩm quyền được áp dụng biện pháp áp giải theo thủ tục hành chính để đưa đến địa điểm xét nghiệm bắt buộc. Nếu kết quả dương tính, cơ quan thực hiện xét nghiệm phải gửi ngay kết quả đến Trưởng công an cấp xã nơi người đó cư trú, trừ trường hợp người này đang cai nghiện bắt buộc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết việc bổ sung quy định về áp giải nhằm giải quyết thực tế lâu nay, khi nhiều người được yêu cầu xét nghiệm không hợp tác, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc quản lý người nghiện.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình Quốc hội dự án Luật Phòng chống ma túy sửa đổi. Ảnh: Hoàng Phong

Ngoài nội dung trên, dự luật còn bổ sung quy định về thời hạn cai nghiện ma túy. Theo đó, người cai nghiện lần đầu sẽ có thời hạn 24 tháng, còn người cai nghiện từ lần thứ hai trở lên là 36 tháng, áp dụng cho cả hình thức cai nghiện tự nguyện và bắt buộc. Hiện quy định cũ chỉ giới hạn thời gian đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 12 đến 24 tháng, khiến nhiều người tái nghiện sau khi ra khỏi trung tâm.

Với người nghiện từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, dự thảo nêu việc cai nghiện sẽ được thực hiện tại trường giáo dưỡng. Khi người này đủ 18 tuổi mà thời gian cai nghiện còn lại từ ba tháng trở lên, họ sẽ được chuyển sang cơ sở cai nghiện công lập.

Thẩm tra dự luật, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết đa số ý kiến đồng tình với các chính sách lớn, đặc biệt là quy định tăng thời hạn cai nghiện để nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, Ủy ban cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ hơn để có quy định linh hoạt, phù hợp với từng nhóm, nhất là người cai nghiện lần đầu, người đang nuôi con nhỏ hoặc trẻ vị thành niên.

Đối với người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, cơ quan thẩm tra cho rằng nếu chỉ quy định cai nghiện bắt buộc tại trường giáo dưỡng sẽ hạn chế tính linh hoạt. Vì vậy, ban soạn thảo cần mở rộng phạm vi, cho phép cai nghiện tại các cơ sở khác có đủ điều kiện, giúp công tác cai nghiện được thực hiện hiệu quả, nhân văn và phù hợp thực tế.

Quốc hội sẽ thảo luận hội trường Luật Phòng chống ma túy sửa đổi vào 25/11 và dự kiến thông qua ngày 10/12.

Sơn Hà