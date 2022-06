Đề nghị Ấn Độ hỗ trợ nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Ấn Độ tạo điều kiện cho nông sản Việt Nam như nhãn, sầu riêng tiếp cận thị trường khi gặp Ngoại trưởng Jaishankar.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar khi dự Hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN - Ấn Độ tại thủ đô New Delhi hôm 17/6, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, cảm ơn sự hỗ trợ của Ấn Độ trong phòng chống dịch Covid-19 vào thời điểm Việt Nam còn khó khăn.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp Ngoại trưởng Jaishankar tại New Delhi hôm 17/6. Ảnh: TTXVN.

Về thương mại - đầu tư, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Ấn Độ tạo điều kiện cho nông sản của Việt Nam, trong đó có chôm chôm, nhãn, sầu riêng tiếp cận thị trường Ấn Độ, khuyến khích doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào các lĩnh vực nước này có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp dược.

Bộ trưởng Jaishankar khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách "Hành động hướng Đông", cam kết phối hợp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của hai bên.

Hai bên nhất trí cần triển khai các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ mọi mặt, nâng kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 15 tỷ USD ngay trong năm 2022, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác như văn hóa, giao lưu nhân dân, khoa học công nghệ, năng lượng, giáo dục đào tạo.

Hai bộ trưởng nhất trí về sự cần thiết của duy trì an ninh an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên các vùng biển và đại dương phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Sau buổi gặp, hai bộ trưởng chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng giữa Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính thuộc Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Jaishankar cũng đồng chủ trì Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước ở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Vũ Anh