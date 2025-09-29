De Ligt: 'Đừng đổ lỗi cho chiến thuật của Amorim'

AnhTrung vệ Matthijs De Ligt bảo vệ HLV Ruben Amorim dù Man Utd liên tục thất bại và đang đứng thứ 14 ở Ngoại hạng Anh.

Trên sân Gtech Community ngày 27/9, Man Utd thua 1-3 trước Brentford. Đó đã là thất bại thứ ba của họ sau sáu vòng đầu tiên, bên cạnh hai thắng và một hòa. HLV Amorim vì vậy đối diện nhiều chỉ trích, nhất là sau khi được duyệt chi hơn 260 triệu USD để tăng cường nhân sự hè 2025. Ông bị cho là non kém về bản lĩnh, và quá cứng nhắc với sơ đồ chiến thuật 3-2-4-1.

Tuy nhiên, theo trung vệ De Ligt, các cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm về thất bại của Man Utd. "Nhằm vào HLV thì dễ, nhưng các cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm", trung vệ người Hà Lan nói. "Chúng ta không thể nói rằng những bàn thua hay những tình huống nguy hiểm mà đội bóng phải đối mặt là do hệ thống chiến thuật. Nó còn liên quan đến sự tập trung của các cầu thủ. Mọi thứ sẽ khác biệt nếu thiếu điều đó trong những khoảnh khắc quan trọng".

HLV Amorim trầm tư trong trận Man Utd thua Brentford 1-3 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 27/9. Ảnh: Reuters

Trong trận đấu kể trên, Man Utd thua hai bàn chỉ trong 20 phút, từ những pha thoát xuống dứt điểm trong cấm địa của Igor Thiago. Benjamin Sesko gỡ một bàn cho "Quỷ đỏ" ở phút 26. Nhưng, thế trận không có nhiều thay đổi.

Sau giờ nghỉ, Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội vàng để gỡ hòa khi sút hỏng phạt đền. Đến phút bù giờ, Mathias Jensen sút từ ngoài vòng cấm ấn định chiến thắng 3-1 cho chủ nhà.

"Trận thua này là một cú sốc lớn", De Ligt nói thêm. "Chúng tôi thực sự thất vọng vì đã nói cả tuần về việc duy trì đà tiến triển. Chúng tôi đã phạm sai lầm trong những khoảnh khắc quan trọng. Điều đó tạo nên sự khác biệt rất lớn. Chúng tôi cũng khá kém may mắn trong một số cơ hội, nhưng nhìn chung, mọi thứ vẫn chưa đủ tốt. Đó là sự thật".

Dù nhiều CĐV chờ tin sa thải Amorim, đồng sở hữu Man Utd, tỷ phú Jim Ratcliffe được cho vẫn đặt niềm tin, muốn nhà cầm quân 40 tuổi có thêm thời gian huấn luyện.

Bản thân Amorim cũng khẳng định không lo về nguy cơ bị sa thải. Phát biểu sau trận đấu, ông cho biết: "Tôi luôn cảm thấy thoải mái với công việc. Việc thay HLV không phải là quyết định của tôi. Khi thắng, bạn cảm thấy có động lực. Còn khi thua, bạn cần trở lại vị trí cũ, chiến đấu để tái tạo động lực".

Amorim dẫn dắt Man Utd từ tháng 11/2024. Mùa trước, "Quỷ đỏ" kết thúc ở vị trí 15, thấp nhất trong lịch sử thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Tổng cộng, Amorim mới chỉ giành 34 điểm trong 33 trận Ngoại hạng Anh.

Thanh Quý (theo ESPN)