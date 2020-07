Đề Hóa chuyên vào lớp 10 trường Sư phạm

Đề chuyên Hóa vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội chiều 15/7 gồm 5 câu, mỗi câu 2 điểm, thí sinh làm trong 120 phút.

Ra khỏi phòng thi với nét mặt buồn thiu. Nguyễn Văn Chung, trường THCS Thanh Trì, Hà Nội, cho rằng đề quá dài, nhiều câu em không hiểu. Với Chung, phần hóa hữu cơ khó nhất, em đã bỏ 2 ý phần này nên dự đoán chỉ được 4-5 điểm.

Chung tâm trạng, Trà My ở huyện Mê Linh, Hà Nội, cũng không làm hết đề do "dài và có nhiều dữ kiện, gây rối". Nữ sinh chỉ tự tin với câu 1 về dãy phương trình của các phản ứng hóa học vô cơ, còn lại đều gặp khó khăn trong việc tính toán, giải thích. "Em nghĩ mình chỉ được 5 điểm, coi như cánh cửa vào chuyên Sư phạm đã khép lại với em", My nói.

Năm 2020, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 305 chỉ tiêu hệ chuyên các lớp Toán, Ngữ văn, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh và có tuyển sinh lớp chất lượng cao. Lớp chuyên Hóa tuyển 33 học sinh và có 622 em đăng ký, tỷ lệ chọi 1/18,9.

Thí sinh dự thi phải làm ba bài thi gồm Toán chung, Ngữ văn chung và môn chuyên. Điểm xét tuyển là điểm môn chuyên nhân hệ số hai cộng điểm hai môn chung. Điểm từng môn phải lớn hơn 2.

Thanh Hằng