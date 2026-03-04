De Heus mua lại CJ Feed & Care, tăng hiện diện tại châu Á

Hoàn tất thương vụ mua lại CJ Feed & Care, De Heus bổ sung 17 nhà máy thức ăn chăn nuôi tại châu Á, mở rộng mạng lưới sản xuất khu vực.

Thương vụ hoàn tất ngày 3/3 tại Ede (Hà Lan). Theo đại diện Tập đoàn Hoàng gia De Heus, sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành người chăn nuôi tại châu Á.

Cụ thể, thương vụ giúp tập đoàn tăng cường hiện diện tại các thị trường như Việt Nam, Indonesia và Campuchia, đồng thời mở rộng sang hai Hàn Quốc và Philippines. Qua đó, tập đoàn tiếp quản tổng cộng 17 nhà máy thức ăn chăn nuôi cùng các hoạt động trong chuỗi giá trị chăn nuôi trên toàn khu vực.

Sự hợp lực giữa De Heus và CJ Feed & Care góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả phục vụ người chăn nuôi Việt Nam. Trong ảnh là Nhà máy CJ Long An. Ảnh: De Heus Việt Nam

Tổng giám đốc tập đoàn, ông Gabor Fluit cho biết việc kết hợp chuyên môn và mạng lưới khách hàng của CJ Feed & Care với kinh nghiệm hơn một thế kỷ của De Heus trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật và quản lý trang trại sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực. "Chúng tôi sẽ cùng nhau kiến tạo một tương lai nơi người chăn nuôi và cộng đồng của họ có thể phát triển, đóng góp vào sự phát triển bền vững, lâu dài của ngành đạm động vật", ông nói.

Ông Johan van den Ban, Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, cho hay Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm trong chiến lược khu vực của tập đoàn. Thương vụ củng cố cam kết hỗ trợ ngành chăn nuôi Việt Nam và nâng cao năng lực cung cấp giải pháp tích hợp, từ thức ăn, con giống đến dịch vụ trang trại và hỗ trợ tài chính. "De Heus hợp tác người chăn nuôi, đại lý, nhà đầu tư và các đối tác như Topigs Norsvin, Bel Gà, Orvia và Tập đoàn Hùng Nhơn để đầu tư vào chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm, nhằm bảo đảm nguồn cung con giống chất lượng cao và thúc đẩy tuân thủ quy định, thân thiện môi trường trong khu vực", ông Johan van den Ban nói thêm.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008, đến nay, De Heus Việt Nam sở hữu nhiều thương hiệu thức ăn chăn nuôi hàng đầu với hệ thống nhà máy sản xuất hiện đại. Ảnh: Deheus Việt Nam

Sự phát triển bền vững bắt đầu từ các trang trại chăn nuôi. Việc kết hợp kinh nghiệm và chuyên môn của De Heus và CJ Feed & Care được kỳ vọng hỗ trợ người chăn nuôi địa phương chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và lợi nhuận. Tập đoàn cũng nhấn mạnh vai trò của quan hệ hợp tác lâu dài với người chăn nuôi, nhà phân phối và đối tác, cùng sự hỗ trợ của chính phủ các quốc gia sở tại trong quá trình phát triển ngành chăn nuôi.

Với mục tiêu đồng hành người chăn nuôi, tập đoàn chú trọng kết nối các đối tác trong toàn bộ chuỗi giá trị đạm động vật. Thông qua hợp tác với đối tác chiến lược, doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống trang trại heo và gia cầm giống ông bà, cụ kỵ tại nhiều quốc gia châu Á, nhằm tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn giống chất lượng cao. Hoạt động này hướng tới nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi và khả năng cạnh tranh của ngành tại các thị trường đang hoạt động.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phát triển các giải pháp đồng bộ gồm di truyền, con giống, thức ăn chăn nuôi và dịch vụ hỗ trợ về dinh dưỡng, kỹ thuật và thú y. Song song, De Heus ưu tiên hỗ trợ đầu ra cho vật nuôi, trứng, cá và sữa thông qua hợp tác với các nhà máy giết mổ, doanh nghiệp chế biến và thương lái. Việc phối hợp với các ngân hàng đối tác cũng giúp hình thành thêm các sản phẩm tài chính phục vụ người chăn nuôi.

De Heus là tập đoàn dinh dưỡng động vật có trụ sở tại Hà Lan, thành lập năm 1911. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, con giống và các giải pháp kỹ thuật cho ngành chăn nuôi. Tập đoàn hiện có mặt tại hơn 20 quốc gia ở châu Âu, châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, với mạng lưới nhà máy sản xuất và hệ thống phân phối rộng khắp. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008, đến nay De Heus Việt Nam sở hữu nhiều thương hiệu thức ăn chăn nuôi cùng hệ thống nhà máy sản xuất hiện đại trên cả nước.

Thế Đan