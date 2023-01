Dễ gặp tội phạm ngày 'vía' Thần Tài

TP HCMNgười dân mang theo nhiều tiền, chen chúc mua sắm vàng, lễ vật... trong ngày "vía" Thần Tài sẽ là điều kiện lý tưởng cho tội phạm gây án, theo cảnh sát.

Ngày 31/1, Công an quận Tân Phú cảnh báo người dân phòng tránh tội phạm trong ngày Thần Tài, bởi đây là dịp những băng tội phạm cướp giật, trộm cắp... hoạt động mạnh.

Hàng năm, ngày Mùng 10 Tết, người dân lại đổ xô đi mua vàng với quan niệm "mua vàng trong ngày vía Thần Tài sẽ mang lại may mắn, làm ăn phát đạt". Do đó, các nhóm đạo chích, móc túi, cướp giật sẽ lợi dụng việc người dân mang theo nhiều tiền trong người, chen chúc mua sắm thiếu cảnh giác, để gây án.

Người dân chen nhau mua vàng ngày Thần Tài, sáng 31/1. Ảnh: Quỳnh Trần

Thủ đoạn của những băng tội phạm là ăn mặc lịch sự để tạo vỏ bọc với những người xung quanh, giả làm khách mua sắm trà trộn vào đám đông. Trong khi đồng phạm tiếp cận "con mồi" (mang theo túi xách, đeo nhiều trang sức...), người khác sẽ tìm cách đánh lạc hướng bị hại để đồng phạm áp sát rạch túi, trộm cắp.

Ở những nơi có tình trạng chen lấn, xô đẩy, nhóm tội phạm có thể giật dây chuyền rồi tẩu tán cho đồng phạm mang ra chỗ khác, hoặc dùng kìm bấm loại nhỏ cắt đứt dây trang sức để những người khác nhặt.

"Trong những tình huống này, người bị hại không hề hay biết hoặc có biết cũng khó xác định được nghi can gây án để kịp thời hô hoán, bắt giữ", cơ quan điều tra nhận định. Hành vi này diễn ra trong nháy mắt và khi người bị hại phát hiện mất đồ thì nhóm trộm đã lẫn vào đám đông.

Ngoài ra, các băng cướp giật thường đảo quanh những tiệm vàng, khi phát hiện người dân sơ hở sẽ ra tay, chiếm đoạt tài sản, rồi tẩu thoát. Trước đây từng xảy ra nhiều trường hợp khách mua vàng bị chúng theo dõi, bám theo đến các khu vực vắng người, hoặc vừa dừng xe trước cửa nhà mình thì bị khống chế, cướp tài sản.

Để phòng ngừa tội phạm, công an các quận huyện đã chỉ đạo nhiều tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời khuyến cáo người dân không nên mang theo quá nhiều tiền, cất tài sản và đặc biệt là giấy tờ quan trọng vào chỗ an toàn khi ra đường. "Nếu bị cướp giật phải thật bình tĩnh ghi nhớ nhận dạng nghi can, loại xe, biển số và tri hô thật lớn để mọi người xung quanh trợ giúp", Công an quận Tân Phú lưu ý.

Nhật Vy