Đê, đường ở miền Tây sụt lún hàng loạt giữa mùa khô

Đê bao sông Lò Gạch dài hơn 8 km, vốn 14,3 tỷ đồng, do Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch (Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh) làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 2 năm 2015, hoàn thành cuối tháng 3 năm nay, hiện chưa nghiệm thu.
Đê bao sông Lò Gạch dài hơn 8 km, vốn 14,3 tỷ đồng, do Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch (Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh) làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 2 năm 2015, hoàn thành cuối tháng 3 năm nay, hiện chưa nghiệm thu.
Sự cố khiến ôtô phải đi vòng hơn 3 km, xe máy chạy tạm trên phần đất cạnh tuyến đê. Nhiều đoạn ống nước vỡ, đơn vị thi công dùng máy xúc đào đất, nối lại.
Sự cố khiến ôtô phải đi vòng hơn 3 km, xe máy chạy tạm trên phần đất cạnh tuyến đê. Nhiều đoạn ống nước vỡ, đơn vị thi công dùng máy xúc đào đất, nối lại.
Cách đó khoảng 90 km, đoạn đê bao kiêm đường giao thông ven sông Phú An, ấp 2 xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp dài hơn 70 m cũng bị sạt lở, trôi xuống sông.
Sự cố xảy ra trong mùa hạn mặn, khi triều cường dâng cao có thể đe dọa 500 ha sầu riêng phía trong.
Cách đó khoảng 90 km, đoạn đê bao kiêm đường giao thông ven sông Phú An, ấp 2 xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp dài hơn 70 m cũng bị sạt lở, trôi xuống sông.
Sự cố xảy ra trong mùa hạn mặn, khi triều cường dâng cao có thể đe dọa 500 ha sầu riêng phía trong.
Sạt lở làm đoạn hàng rào và cổng nhà dài hàng chục mét, trị giá khoảng 50 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Hùng (62 tuổi) bị đổ sập, hư hại.
Sạt lở làm đoạn hàng rào và cổng nhà dài hàng chục mét, trị giá khoảng 50 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Hùng (62 tuổi) bị đổ sập, hư hại.
Điểm sạt lở trên tuyến kênh xáng Đông Hưng, xã Cái Nước, được gia cố bằng cọc gỗ; chính quyền cắm biển cấm xe 4 bánh.
Điểm sạt lở trên tuyến kênh xáng Đông Hưng, xã Cái Nước, được gia cố bằng cọc gỗ; chính quyền cắm biển cấm xe 4 bánh.
Hoàng Nam - Chúc Ly