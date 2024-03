Đe doạ cảnh sát giao thông, đòi tiền 'bồi dưỡng'

Hải PhòngPhạm Thành Dương bị cáo buộc đe dọa cảnh sát giao thông để đòi tiền “bồi dưỡng", nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình.

Ông Dương, 38 tuổi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An khởi tố bị can, tạm giam về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo Khoản 2, Điều 170 Bộ luật hình sự, Công an Hải Phòng thông tin ngày 11/3.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, Dương tham gia nhiều hội nhóm trên các trang mạng xã hội để đăng tải bài viết, hình ảnh hướng dẫn thành viên đối phó với lực lượng công an, nhất là cảnh sát giao thông. Ngoài ra, Dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông ở Hải Phòng để ghi hình, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Phạm Thành Dương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hải Phòng

Nhà chức trách cho rằng với những hình ảnh không đầy đủ, thiếu chính xác, cố tình bóp méo của mình, Dương đã đe dọa cán bộ cảnh sát giao thông, đòi tiền "bồi dưỡng", nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình.

Qua sự việc này, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo cán bộ làm công tác tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính các cấp nếu có người gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc đề nghị gặp gỡ, yêu cầu đưa tiền để gỡ bài trên mạng xã hội hoặc rút đơn tố cáo... cần báo cho cơ quan công an để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội.

Lê Tân