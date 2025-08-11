'Để điện thoại ở chế độ máy bay' trên chuyến bay có còn cần thiết?

Để điện thoại ở chế độ máy bay trong suốt chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn hàng không, nhưng khi công nghệ phát triển, nhiều người đặt câu hỏi liệu có còn cần thiết.

Sách, podcast tải sẵn, phim hoặc ngồi ngủ là cách mà nhiều hành khách áp dụng "giết" thời gian trên các chuyến bay, khi điện thoại được tổ bay yêu cầu "để sang chế độ máy bay".

Nhiều hành khách tuân thủ quy định này một cách vui vẻ, coi đó là biện pháp an toàn hợp lý khi ở độ cao hàng chục nghìn mét so với mặt đất. Tuy nhiên, nhiều hành khách cũng tò mò về quy định điện thoại phải để ở chế độ này.

Theo các chuyên gia, có hai lý do chính cho yêu cầu để "điện thoại ở chế độ máy bay". Nguyên nhân thứ nhất là lo ngại điện thoại kết nối với các trạm phát sóng di động, gây ra trục trặc. Khi máy bay cất và hạ cánh, điện thoại có thể liên tục kết nối/ngắt kết nối với nhiều trạm phát sóng, gây ra sự cố cho các trạm này. Tuy nhiên, điều này ngày nay hầu như không còn là vấn đề, nhưng yêu cầu để chế độ máy bay vẫn được áp dụng như một biện pháp phòng ngừa.

Hành khách được khuyến khích không nên dùng điện thoại trên máy bay. Ảnh: Life hacker

Lý do thứ hai là điện thoại có thể gây nhiễu hệ thống thiết bị bay, đặc biệt là radio. Nó giống việc để loa hoặc radio mở và khi có cuộc gọi đến, mọi người sẽ nghe thấy tiếng lạ phát ra từ loa.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Mỹ, điện thoại di động có thể gây nhiễu hoạt động bình thường của thiết bị hàng không, cũng như gây nhiễu trong tai nghe của phi công. Sóng vô tuyến mà một số thiết bị điện tử phát ra có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến công cụ định vị, radar, kết nối với đài kiểm soát mặt đất, thậm chí là công nghệ tránh va chạm.

Hầu hết điện thoại di động không phát ra sóng vô tuyến mạnh, nhưng các thiết bị như Kindle, iPod, máy tính xách tay hay máy chơi game cầm tay cũng phát ra sóng vô tuyến, đặc biệt trong không gian hẹp, theo chuyên gia du lịch của ứng dụng đặt dịch vụ du lịch Skyscanner, Laura Lindsay.

Hiện tượng gây nhiễu loạn vẫn xảy ra, nhưng hiếm hơn vì hành khách phải nhận cuộc gọi GSM (Global System for Mobile communication - Hệ thống thông tin di động toàn cầu) mới bị.

Theo đại diện truyền thông của hãng Wizz Air, hành khách quên bật chế độ máy bay không nhất thiết gây nguy hiểm. Nếu tất cả hành khách quên bật, tiếp viên và phi công sẽ dễ dàng nhận ra nhờ tiếng nhiễu từ tín hiệu điện phát ra. "Nhìn chung, đây không phải là mối đe dọa nghiêm trọng cho an toàn chuyến bay hay hành khách, nhưng chắc chắn sẽ gây khó chịu", đại diện Wizz Air nói.

Bật chế độ máy bay đã trở thành thói quen với đa số hành khách, nhưng khi công nghệ phát triển nhanh chóng, nhiều người đặt câu hỏi liệu quy định này còn thực sự cần thiết. Từ năm 2023, các chuyến bay ở EU cho phép gọi điện thoại. Nhiều hãng bay cũng đã cung cấp dịch vụ wifi trong chuyến bay.

Tuy nhiên, theo bà Laura, với nhiều người, chuyến bay còn là lúc nghỉ ngơi như một phần trải nghiệm kỳ nghỉ, tạm rời khỏi thế giới bên ngoài. Do đó, việc rời xa điện thoại là điều nên làm.

Bên cạnh đó, tắt điện thoại còn giúp hành khách rảnh tay, không bị phân tâm lúc cất, hạ cánh, đặc biệt là khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Để chế độ máy bay còn giúp hành khách tiết kiệm pin vì nếu không cài chế độ máy bay, điện thoại sẽ liên tục cố gắng tìm kiếm tín hiệu từ các trạm phát sóng, trong khi trên trời thì không có trạm nào.

Anh Minh (Theo DM, CnTraveller)