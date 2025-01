Để cùng đi đường dài, em cần sự tôn trọng, sẻ chia và bao dung

Anh là người đàn ông của gia đình, sống tử tế, hướng thiện, chân thành, nghiêm túc, có sở thích giống em và không hút thuốc nhé.

Khoảnh khắc yêu thích nhất trong ngày của anh là gì? Với em khoảnh khắc yêu thích nhất trong ngày đó là đi dạo bộ ở hồ điều hòa phía sau nhà, để bản thân thả lỏng chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, không điện thoại, không công việc. Là những lúc ngồi ở góc ban công nhỏ xinh nghe tiếng nước chảy róc rách, ngắm đàn cá tung tăng bơi lội hay đơn giản là cả gia đình quây quần bên mâm cơm, hàn huyên chia sẻ về những chuyện trên trời dưới biển sau một ngày dài...



Hôm nay là thứ 7 cuối tuần anh ạ, lang thang đi dạo phố với mấy cô bạn cả ngày xong thì em về nhà. Lâu rồi em không quen hay yêu ai, dường như em đã quen với cuộc sống một mình và tự làm mọi chuyện. Nay em nấu khá nhiều cơm, ăn xong còn thừa bao nhiêu, ứớc gì có anh bên cạnh rồi nói to: "Em cứ để đấy anh cân tất thì hay biết mấy nhỉ. Lần trước em đã đăng tin lên đây một lần mà do bận quá không trả lời hết mọi người nên lần này em quyết định đăng tin lại, hy vọng sẽ có duyên gặp được anh ở đây.



Nhanh quá anh ha, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết năm rồi, em đã trải qua 31 cái nồi bánh trưng, mong rằng năm nay sẽ có người đón giao thừa cùng em. Hiện em làm kinh doanh, đầu tư mảng tài chính và bất động sản, thời gian tự do và rảnh rỗi cũng khá nhiều. Lúc rảnh rỗi em thường đọc sách, làm bánh, nấu ăn, du lịch, hòa mình vào thiên nhiên hoặc thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe cũng như duy trì nguồn năng lượng tích cực bên trong mình. Em thấy thật hạnh phúc nếu được cùng anh khám phá và trải nghiệm cùng em.

Vì kết hôn khá sớm nên em và bạn ấy đều thiếu khá nhiều kiến thức trong việc xây dựng mối quan hệ. Hiện tại em sống với hai bé sau khi dừng lại mối quan hệ vì cả hai không tìm được tiếng nói chung. Là một người phụ nữ từng trải, hiện tại em hiểu mình cần gì muốn gì trong cuộc sống này. Em chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu, em luôn nghĩ cuộc sống là một chuỗi những trải nghiệm mà thông qua đó ta lớn và trưởng thành hơn mỗi ngày.



Quan điểm của em về cuộc sống đó là mình đến để làm nhau hạnh phúc, phát triển hơn mỗi ngày chứ không phải đến để đòi hỏi nhau. Mình cần tôn trọng, sẻ chia và bao dung, như vậy chúng ta mới có thể đi đường dài với nhau được.

Về phía anh, mong anh ở độ tuổi từ 35 đến 40, sống và làm việc tại Hà Nội, quê cách Hà Nội tầm 50-70 km trở lại, có công việc tài chính tốt. Em chờ thư anh.

