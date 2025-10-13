Dễ cực khoái với phim sex nhưng 'bất lực' khi bên bạn gái

TP HCMChàng trai 24 tuổi đến gặp bác sĩ vì giảm ham muốn khi ở bên bạn gái nhưng vẫn dễ đạt cực khoái lúc xem phim khiêu dâm.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết bệnh nhân làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhận thấy ham muốn tình dục với bạn gái giảm rõ trong 8 tháng qua. Dù có kích thích, dương vật khó đạt độ cương cần thiết hoặc chỉ duy trì trong thời gian ngắn. Trái lại, khi ở một mình và thủ dâm với nội dung khiêu dâm, anh vẫn dễ dàng đạt cực khoái.

Khai thác bệnh sử cho thấy anh bắt đầu thủ dâm từ năm 13 tuổi, ban đầu 1-2 lần mỗi ngày. Từ khi đi làm và sống một mình, tần suất tăng lên 4-5 lần mỗi ngày, mỗi lần kéo dài 20-30 phút, thậm chí có khi cả tiếng. Anh thừa nhận cảm giác xấu hổ, mất tự tin khi ở bên bạn gái. Khám lâm sàng ghi nhận cơ quan sinh dục hoàn toàn bình thường. Xét nghiệm nội tiết cho thấy testosterone đạt 13,5 nmol/L - sát ngưỡng thấp bình thường (13-28 nmol/L). Thang đánh giá DASS-21 cho thấy lo âu ở mức cao và stress ở mức trung bình.

Bác sĩ tư vấn bệnh nhân giảm tần suất thủ dâm xuống dưới một lần mỗi ngày, kết hợp luyện tập thể thao, ngủ đủ giấc và "cai" nội dung khiêu dâm ít nhất ba tháng. Anh được hướng dẫn áp dụng liệu pháp nhận thức - hành vi và hẹn tái khám sau 6 tuần để đánh giá lại chức năng cương.

Bác sĩ Duy tư vấn người bệnh. Ảnh: Lâm Anh

Theo bác sĩ Duy, thủ dâm là hoạt động tình dục tự nhiên, giúp giải tỏa căng thẳng và đáp ứng nhu cầu sinh lý nếu thực hiện điều độ. Tuy nhiên, khi hành vi này lặp lại quá mức, mang tính cưỡng bức và ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý hay đời sống xã hội, được xem là nghiện thủ dâm - một dạng rối loạn hành vi tình dục cưỡng bức được Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận.

Tình trạng này thường tiến triển âm thầm, người bệnh ít nhận ra cho đến khi gặp các vấn đề như giảm ham muốn, rối loạn cương, mệt mỏi hoặc rối loạn tâm lý. Về cơ chế, việc thủ dâm và xem phim khiêu dâm thường xuyên khiến não bộ bị "nhờn cảm xúc", cần kích thích mạnh hơn mới đạt khoái cảm. Lâu dần, người bệnh mất hứng thú với quan hệ thực, khó cương khi ở bên bạn tình - còn gọi là rối loạn cương do nội dung khiêu dâm.

Ngoài ra, thủ dâm quá mức có thể gây mệt mỏi, mất tập trung, rối loạn giấc ngủ và giảm hiệu suất làm việc. Các yếu tố như stress, trầm cảm, sống một mình, dễ tiếp cận nội dung khiêu dâm hoặc thiếu hiểu biết về tình dục lành mạnh đều làm tăng nguy cơ lệ thuộc.

Điều trị chủ yếu dựa vào liệu pháp tâm lý, đặc biệt là liệu pháp nhận thức - hành vi (CBT), kết hợp thay đổi lối sống, tập thể thao, ngủ đủ và tránh hoàn toàn nội dung khiêu dâm trong giai đoạn đầu. Một số trường hợp nặng có thể cần hỗ trợ thuốc và tư vấn chuyên sâu.

Bác sĩ khuyến cáo, nam giới nên giữ tần suất thủ dâm ở mức hợp lý, ưu tiên lối sống lành mạnh, tránh lệ thuộc vào phim khiêu dâm để bảo vệ sức khỏe tình dục và duy trì mối quan hệ thân mật thực sự. Phát hiện và can thiệp sớm nghiện thủ dâm rất quan trọng, nhằm khôi phục sự cân bằng cho người bệnh.

Lê Phương