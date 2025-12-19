Đề cử Ôtô của năm 2025 phân khúc MPV phổ thông

MG G50, Mitsubishi Xpander, VinFast Limo Green tham gia Ôtô của năm trong chương trình Car Awards 2025.

Giải thưởng Ôtô của năm 2025 phân khúc MPV phổ thông chỉ có 3 đề cử, gồm VinFast Limo Green, Mitsubishi Xpander, MG G50. Trong đó, Limo Green và G50 là hai tân binh, còn Xpander là mẫu MPV bán chạy nhiều năm qua.

VinFast Limo Green

VinFast Limo Green trong hành trình Car Test của các giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

Limo Green là mẫu MPV phổ thông cỡ nhỏ thuần điện đầu tiên của VinFast. Xe ra mắt thị trường Việt Nam đầu tháng 3 và giao đến tay khách hàng đầu tháng 8. Xe bán một phiên bản, trang bị một môtơ điện kèm gói pin 60,13 kWh, phạm vi hoạt động 450 km.

Ngoại hình Limo Green ở mức trung tính, không quá nổi bật, có thể gọi là một thiết kế dễ chấp nhận. Là một mẫu xe thiên về dịch vụ, nên đòi hỏi một ngoại hình ấn tượng là không cần thiết.

Nội thất cấu hình 3 hàng ghế với 7 chỗ. Phong cách nội thất thiết kế kiểu tối giản, chất lượng hoàn thiện ở mức khá so với các dòng xe khác của VinFast. Hàng ghế thứ hai có thể trượt lên hoặc trượt xuống, hoặc gập phẳng. Với hàng thế thứ ba, người lớn cao khoảng 1,7 m ngồi vừa, khoảng để chân vừa đủ tuy không quá thoải mái, khoảng giữa đầu và trần xe thoáng. Tính năng an toàn của Limo Green chỉ ở dạng trang bị tiêu chuẩn.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander phiên bản mới tại một showroom ở Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Mẫu MPV Xpander bán chạy của Mitsubishi ra mắt phiên bản mới cuối tháng 9. Xpander 2025 tiếp tục lắp ráp trong nước và bán 4 phiên bản. Ở bản mới, xe nâng cấp thiết kế tập trung vào hai bản cao cấp nhất, bổ sung công nghệ và thêm tính năng an toàn.

Ngoại hình Xpander 2025 tinh chỉnh theo phong cách hầm hố hơn. Nội thất nâng cấp nhẹ, sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch mới và màn hình giải trí kích thước lớn hơn bản cũ. Tính năng an toàn bổ sung thêm trang bị với hệ thống kiểm soát vào cua chủ động.

Động cơ Xpander 2025 giữ nguyên như bản cũ, cỗ máy 1.5 MIVEC công suất 104 mã lực, tùy chọn số sàn 6MT hoặc 6AT, dẫn động cầu trước.

MG G50

Mẫu MPV phổ thông MG G50 ra mắt thị trường Việt Nam cuối tháng 3. Xe nhập khẩu Trung Quốc, bán ba phiên bản. Hãng định vị G50 là MPV cỡ trung nhưng mức giá cạnh tranh cả cỡ nhỏ.

Phong cách tạo hình ngoại thất của G50 với thiết kế uyển chuyển ở phần đầu nhưng dần vuông vắn, khối hộp về phía đuôi. Nội thất thiết kế tối giản để cắt giảm chi phí tối đa.

G50 đều lắp máy xăng tăng áp 1.5 với công suất 169 mã lực, tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp ly hợp ướt, dẫn động cầu trước. Xe trang bị các tính năng an toàn ở dạng tiêu chuẩn.

Lương Dũng