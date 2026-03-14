Đế chế thể thao của huyền thoại rapper Mỹ đón sao trẻ Man Utd

Tỷ phú Jay-Z vừa đưa ba cầu thủ trẻ của Man Utd vào công ty quản lý tài năng Roc Nation, bổ sung vào danh mục VĐV ngày càng lớn của tập đoàn giải trí - thể thao do ông sáng lập.

Silva Mexes, Jaume Camacho và Camron Mpofu là những gương mặt mới nhất gia nhập Roc Nation - công ty quản lý tài năng do Jay-Z thành lập, vốn đang mở rộng mạnh mẽ ảnh hưởng trong lĩnh vực thể thao toàn cầu.

Bộ ba thuộc hệ thống đào tạo của Man Utd, và được xem là một phần trong "Class of 2026" - lứa cầu thủ trẻ triển vọng nhất hiện tại của bóng đá Anh, bên cạnh Kyle Grant (Fulham), Theo Carrington (Man City)

Roc Nation được thành lập năm 2008 bởi Jay-Z và từ đó phát triển thành một hệ sinh thái giải trí quy mô lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hãng thu âm, quản lý nghệ sĩ, sản xuất truyền thông và kinh doanh thời trang.

Trong những năm qua, công ty từng bước mở rộng sang bóng đá, ký hợp đồng với cả các ngôi sao hàng đầu lẫn những tài năng trẻ từ các học viện lớn ở châu Âu.

Danh sách cầu thủ do Roc Nation đại diện có nhiều tên tuổi nổi bật như Kevin De Bruyne, Vinicius, Endrick và Gabriel Martinelli.

Bên cạnh bóng đá, mạng lưới của Roc Nation còn trải rộng sang nhiều môn thể thao khác như bóng chày, bóng rổ, bóng bầu dục và cả các hợp đồng NIL (loại thỏa thuận cho phép VĐV kiếm tiền từ tên tuổi, hình ảnh và thương hiệu cá nhân của mình) trong thể thao đại học tại Mỹ.

Theo giới thiệu của công ty, kể từ khi thành lập năm 2008, Roc Nation đã phát triển thành một trong những công ty giải trí hàng đầu thế giới. Doanh nghiệp hoạt động ở hầu hết các khía cạnh của ngành công nghiệp giải trí hiện đại, từ nghệ sĩ thu âm, nhà sản xuất, nhạc sĩ đến các dự án truyền thông và thương hiệu.

Danh sách khách hàng của công ty gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng toàn cầu như Rihanna, Rapsody, Buju Banton và Snoh Aalegra.

Vinicius (trái) chụp ảnh cùng huyền thoại rapper Jay-Z.

Roc Nation cho biết họ là tổ chức cung cấp dịch vụ toàn diện, hỗ trợ các nghệ sĩ và tài năng trong nhiều lĩnh vực như quản lý, xuất bản âm nhạc, tổ chức tour lưu diễn, sản xuất nội dung và phát triển chiến lược thương hiệu.

Ngoài những cái tên kể trên, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Alicia Keys, ASAP Rocky, DJ Khaled và Big Sean cũng gắn bó với hệ sinh thái của công ty.

Ở lĩnh vực thể thao, Roc Nation từng ký thỏa thuận lớn với National Football League năm 2019, trở thành đối tác chiến lược về giải trí âm nhạc của giải đấu. Kể từ đó, công ty chịu trách nhiệm sản xuất toàn bộ các chương trình biểu diễn giữa giờ của trận chung kết Super Bowl.

Công ty hiện có văn phòng tại London và Brazil, đồng thời tham gia nhiều dự án thể thao đáng chú ý, trong đó có hợp tác với AC Milan.

Roc Nation cũng đang mở rộng hoạt động trong lĩnh vực quyền Anh thông qua hợp tác với công ty quảng bá Matchroom Boxing của nhà tổ chức Eddie Hearn.

Theo Hearn, Roc Nation Sports International là một thương hiệu mạnh với chuyên môn trong văn hóa và kể chuyện, điều có thể giúp Matchroom kết nối với lượng khán giả rộng hơn và tăng cường hiện diện thương hiệu. Sự hợp tác này cũng được kỳ vọng giúp quảng bá các sự kiện quyền Anh và kể những câu chuyện về các võ sĩ theo cách mới mẻ hơn, đặc biệt khi Matchroom tiếp tục mở rộng tại Mỹ và trên toàn cầu.

Sau gần hai thập kỷ phát triển, Roc Nation đã trở thành một trong những hệ sinh thái giải trí - thể thao lớn. Từ âm nhạc, bóng đá đến quyền Anh, đế chế của Jay-Z được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Jay-Z và vợ, ca sĩ người Mỹ Beyonce. Ảnh: PA

Jay-Z (tên thật Shawn Corey Carter, sinh ngày 4/12/1969) là rapper, doanh nhân và nhà điều hành âm nhạc người Mỹ. Năm 2023, ông được các tạp chí âm nhạc lớn như Billboard và Vibe bình chọn là rapper vĩ đại nhất mọi thời.

Ngoài âm nhạc, Jay-Z xây dựng đế chế kinh doanh với các thương hiệu như Rocawear, công ty giải trí Roc Nation và dịch vụ streaming Tidal. Năm 2019, ông trở thành tỷ phú hip-hop đầu tiên, và đến năm 2026 được ước tính sở hữu tài sản khoảng 2,8 tỷ USD, trở thành nghệ sĩ âm nhạc giàu nhất thế giới.

Jay-Z bán hơn 140 triệu bản thu âm, giành 25 giải Grammy. Ông kết hôn với ca sĩ Beyonce từ năm 2008 và có ba con.

