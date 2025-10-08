Đế chế kinh doanh của Messi

Từ bản giao kèo ở Inter Miami, hợp đồng trọn đời với Adidas tới bất động sản, rượu vang và công ty sản xuất nội dung, Lionel Messi ngày càng hiện diện như một thương hiệu toàn cầu hơn là chỉ một ngôi sao trên sân cỏ.

Lionel Messi lốp bóng qua người thủ thành Brad Guzan ghi bàn trong trận Inter Miami thắng Atlanta 2-1 trên sân Mercedes-Benz, Atlanta, Georgia, Mỹ ngày 16/3. Ảnh: Inter Miami

Theo Hiệp hội cầu thủ MLS (MLSPA), Messi có lương cứng 20,45 triệu USD mỗi năm tại Inter Miami - cao hơn quỹ lương của 21 trong 30 CLB tại giải.

Nhưng số tiền này chưa phải tổng thu nhập của Messi. Ngôi sao người Argentina còn có các nguồn thu khác, như hợp đồng quảng cáo với Adidas và thỏa thuận chia sẻ doanh thu với đối tác phát sóng Apple của MLS. Theo Sportico, Messi có thể thu về 150 triệu USD trong thời hạn hai năm rưỡi của hợp đồng đã ký với Inter Miami và MLS vào hè 2023.

Trái với một số ngôi sao từng thay đổi nhà tài trợ, Messi là gương mặt "trung thành" với Adidas trong một thỏa thuận được mô tả là trọn đời - một trong những hợp đồng hiếm hoi mà Adidas dành cho VĐV hàng đầu. Thỏa thuận này đóng vai trò nền tảng cho chuỗi hợp đồng thương mại khác (từ nước hoa đến đồ lót, kính mắt) và giúp thương hiệu Messi tiếp tục bán chạy trên toàn cầu.

Lionel Messi ra mắt công ty 525 Rosario, hợp tác với Smuggler Entertainment.

Messi bước chân vào lĩnh vực sản xuất truyền thông khi ra mắt công ty 525 Rosario, hợp tác với Smuggler Entertainment nhằm sản xuất nội dung truyền hình, phim và chương trình gia đình cao cấp. Đây là bước đi chiến lược: thay vì chỉ xuất hiện trong quảng cáo, Messi giờ trực tiếp sở hữu kênh tạo nội dung - xu hướng quen thuộc với các ngôi sao thể thao Mỹ như LeBron James (bóng rổ) hay Tom Brady (bóng bầu dục).

Việc nắm quyền xuất bản và sản xuất nội dung giúp nhà vô địch World Cup 2022 kiểm soát hình ảnh, gia tăng nguồn thu từ bản quyền và khai thác lịch sử, thương hiệu cá nhân một cách bền vững.

Messi đã khai thác hình ảnh "GOAT" (viết tắt của cụm từ Cầu thủ hay nhất mọi thời đại) cho dòng rượu vang cao cấp mang tên "GOAT 10", hợp tác với nhà làm rượu tại Italy.

Dòng sản phẩm này nhắm tới thị trường nhà hàng, quà tặng xa xỉ và người hâm mộ sẵn sàng trả thêm cho yếu tố danh tiếng. Sản phẩm như vậy giúp thương hiệu Messi tiến sâu vào ngành hàng tiêu dùng cao cấp, nơi biên lợi nhuận thường cao và giá trị thương hiệu đóng vai trò quyết định.

Dòng rượu vang cao cấp mang tên "GOAT 10" của Lionel Messi.

Messi cũng đã đưa bất động sản vào cấu trúc công ty gia đình khi thông qua quỹ/công ty bất động sản tại Tây Ban Nha, Edificio Rostower Socimi, niêm yết với định giá ban đầu đáng chú ý.

Công ty đang sở hữu danh mục gồm khách sạn, văn phòng và căn hộ ở Tây Ban Nha, Andorra, London và Pari. Đây là bước chuyên nghiệp hóa hoạt động đầu tư bất động sản gia đình và mở ra khả năng huy động vốn ngoài phạm vi gia đình trong tương lai. Dù năm 2023 công ty ghi lỗ, việc niêm yết cho thấy tham vọng chuyển tài sản cá nhân thành sản phẩm đầu tư có thể giao dịch.

Messi cũng tham gia các vòng đầu tư nhỏ hơn trong lĩnh vực công nghệ thể thao và eSports, như khoản đầu tư vào KRU Esports. Những khoản đóng góp như thế này là cách phổ biến để các siêu sao đặt cược vào tương lai công nghệ thể thao (từ nền tảng phân tích đến giải pháp gắn kết người hâm mộ).

Sau khi mở rộng hoạt động sang thời trang, bất động sản và công nghệ, Messi tiếp tục bước chân vào lĩnh vực đồ uống với thương hiệu Más+ by Messi, ra mắt mùa hè 2024 tại Miami. Dòng sản phẩm được quảng bá là "thế hệ nước điện giải mới" - bổ sung vitamin, khoáng chất và điện giải nhưng ít đường, không caffeine, không chất tạo ngọt nhân tạo, hướng tới người tiêu dùng ưa chuộng lối sống lành mạnh.

Bốn hương vị đầu tiên gồm Miami Punch, Limón Lime League, Berry Copa Crush và Orange d’Or, lấy cảm hứng từ các cột mốc trong sự nghiệp của siêu sao Argentina. Messi cho biết Más+ mang ý nghĩa nhiều hơn, không chỉ là sản phẩm mà còn là cách sống tích cực, gắn liền với triết lý rèn luyện và cân bằng mà anh theo đuổi.

Lionel Messi và thương hiệu nước điện giải Más+ by Messi.

Chỉ sau vài tháng, Más+ đã được phân phối rộng rãi tại Mỹ với hơn 3,5 triệu đơn vị tiêu thụ tính đến đầu năm 2025. Thương hiệu nhanh chóng trở thành nhà tài trợ nước uống chính thức của Inter Miami, giúp tăng độ nhận diện tại các sân vận động và khu người hâm mộ. Sản phẩm cũng mở rộng sang Canada và hệ thống siêu thị SPAR ở Anh.

Nhìn chung, Messi đang áp dụng mô hình "đa cánh" mà nhiều VĐV hàng đầu theo đuổi, gồm duy trì thu nhập từ hợp đồng thi đấu và tài trợ (Adidas, đối tác toàn cầu), sở hữu hoặc tham gia sản xuất nội dung để khai thác giá trị kể chuyện và bản quyền, đầu tư bất động sản tạo thu nhập thụ động và nền tảng tài chính dài hạn, phát triển dòng sản phẩm tiêu dùng cao cấp (rượu vang, sản phẩm tiêu dùng).

Messi vẫn đang là nhân tố chủ chốt tại Inter Miami cũng như tuyển Argentina, nhưng rõ ràng anh đã bắt tay chuẩn bị cho chương mới trong đời.

Các khoản đầu tư từ truyền thông, rượu vang, bất động sản đến eSports cho thấy tham vọng biến tên tuổi thành một nền tảng kinh doanh lâu dài. Nếu những cấu phần này được vận hành chuyên nghiệp, Messi có cơ hội rời sân cỏ không chỉ với tư cách một huyền thoại thể thao mà còn là một doanh nhân thể thao toàn cầu - tương tự con đường nhiều ngôi sao lớn khác đã và đang đi.

Hồng Duy tổng hợp