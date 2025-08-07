De Bruyne: 'Tôi không phải vua chúa'

Từng cùng Man City giành mọi danh hiệu, nhưng khi lựa chọn Napoli, tiền vệ 34 tuổi Kevin De Bruyne không có ý định sống đời thảnh thơi.

De Bruyne ra mắt trong trận giao hữu Napoli - Arezzo hôm 22/7.

Khi Kevin nói về KDB, thời gian như ngừng trôi: không vội vã, không lắt léo, chỉ có sự chân thật thuần khiết. Ngay cả khi Scott McTominay bất ngờ chen ngang, Billy Gilmour thì lặng lẽ tiến đến quan sát, và Giám đốc thể thao Manna cũng xuất hiện, tất cả đều không khiến tiền vệ người Bỉ phân tâm. Anh bình thản, cứ như không bao giờ để mất trái bóng.

- Anh có nhận ra người hâm mộ Napoli vẫn còn ngỡ ngàng không?

- Ngỡ ngàng vì cái gì cơ?

- Thấy anh ở Italy. Trong màu áo Napoli.

- Thật tuyệt khi được biết vậy, nhưng tôi cũng chỉ là một cầu thủ như các đồng đội khác thôi. Đúng là tôi đã chơi khá nhiều trận và là một trong những người lớn tuổi nhất đội, cùng với Di Lorenzo, Politano, Spinazzola và Lukaku, nhưng rốt cuộc tôi cũng giống bất kỳ ai. Tôi làm công việc của mình và cố gắng hết sức. Thế thôi.

- Napoli là một thử thách, một lựa chọn cuộc sống, hay một chặng đường để tiếp tục chiến thắng?

- Cả ba luôn. Thành thật mà nói, tôi có những lựa chọn khác, nhưng sau khi bàn bạc với vợ và các con, tôi tự nhủ đây là quyết định tốt nhất. Tôi cân nhắc mọi yếu tố: công việc, cuộc sống, sự nghiệp và tương lai. Hơn nữa, Napoli là đội bóng từng vô địch Italy, một CLB tuyệt vời. Tôi đã đối đầu Napoli ở Champions League nên hiểu cảm giác đó: tôi biết người hâm mộ, sự cuồng nhiệt và sự ủng hộ của họ. Napoli mang lại cho tôi cảm giác tuyệt nhất.

- Serie A đã chào đón anh với dòng chữ: "Nhà vua đã đến".

- Tôi không phải là vua chúa gì cả, tôi chỉ là một cầu thủ. Tôi không quá bận tâm đến những lời như thế. Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình, nhưng dĩ nhiên được yêu mến thì hạnh phúc thật. Tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì một sự nghiệp thành công.

- Cơ bắp nào khiến anh đau nhất sau 20 ngày tập luyện với Conte?

- Ôi trời ơi! Là tất cả các cơ! (cười lớn, vung cả hai tay) 20 ngày đã qua không dễ dàng tí nào và rất khác so với những gì tôi quen ở Anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy ổn. Tôi đang thích nghi với các buổi tập và rất hài lòng với những gì chúng tôi đang làm. Tập luyện kiểu này ấy thế mà lại tốt cho tôi.

- Một câu hỏi không thể tránh khỏi: Sự khác biệt trước tiên anh cảm thấy giữa phương pháp của Conte và Guardiola?

- Tôi nghĩ đó là hai phong cách chơi bóng khác nhau. Có lẽ Pep chú trọng hơn vào kiểm soát bóng và cách khống chế bóng, còn Conte thì thiên về tính tổ chức trong lối chơi và tập trung nhiều hơn vào khía cạnh tâm lý. Pep cũng chú tâm nhiều hơn vào các khu vực (zone) trên sân. Giữa họ có một vài điểm khác biệt, nhưng mỗi HLV đều có nguyên tắc và đặc điểm riêng.

- Conte đã yêu cầu anh điều gì trong giai đoạn đầu này?

- Hiện tại chúng tôi chưa tập trung nhiều vào khía cạnh cá nhân. Chúng tôi vẫn đang hướng đến lối chơi tập thể, ông ấy đưa ra các chỉ dẫn chung về vị trí của mọi người. Có lẽ sau này chúng tôi sẽ nói về những chi tiết cụ thể hơn.

- Anh đã giành 24 danh hiệu trong sự nghiệp. Nếu được chọn danh hiệu thứ 25 thì đó sẽ là gì?

- Cứ cho là Scudetto đi, nhưng tôi không bao giờ tự hỏi phải chọn gì. Tôi sẽ lấy bất kỳ thứ gì tôi giành được. Tôi chưa từng chơi bóng ở Italia, nên vô địch Serie A sẽ là một mục tiêu hấp dẫn. Vô địch Serie A sẽ rất ngầu! Nhưng mùa giải vẫn chưa bắt đầu, nên... cứ chờ xem.

- Cụ thể hơn đi: Scudetto, Champions League hay World Cup?

- Cả ba luôn, cứ thế thôi, không cần phải chọn.

- Nghiêm túc nhé. Serie A, Champions League, Siêu cúp Italy, Cup Quốc gia Italy: Mục tiêu của De Bruyne và Napoli là gì?

- Vì có quá nhiều giải đấu, rõ ràng rất khó để nói chúng tôi sẽ thắng hết. Thậm chí tôi không thể nói thế. Bạn phải bắt đầu thi đấu, thắng từng trận, rồi tiếp tục tiến lên. Chúng tôi hy vọng sẽ đi xa nhất có thể ở mọi đấu trường, nhưng điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố: đối thủ, chấn thương và nhiều thứ khác. Kết quả cuối mùa sẽ dựa vào những gì diễn ra trong suốt hành trình.

- Đội nào sẽ cạnh tranh Scudetto với Napoli?

- À thì, sẽ luôn có Inter và Milan. Juventus nữa. Atalanta đang làm tốt, và cả Roma lẫn Lazio cũng có những đội hình mạnh. Có rất nhiều đội thực sự, thực sự mạnh.

- Napoli - Milan, De Bruyne - Modric: Ánh đèn sân khấu Maradona và San Siro. Cặp đấu này sẽ ra sao nhỉ?

- Tôi biết khá rõ Luka vì anh ấy là bạn thân của Mateo Kovacic (đồng đội cũ ở Man City). Chúng tôi từng nói chuyện vài lần, anh ấy là một người rất tử tế. Tôi rất nể Luka. Tôi vui khi sẽ được gặp và thi đấu với Luka, một cầu thủ với sự nghiệp lừng lẫy. Hy vọng khi chúng tôi đối đầu nhau, đó sẽ là những trận đấu hấp dẫn.

De Bruyne nhận chỉ đạo từ HLV Pep Guardiola khi vào sân trong trận Man City gặp Newcastle ở vòng 21 Ngoại hạng Anh trên sân St James' Park ngày 13/1/2024. Ảnh: Reuters

- Một cầu thủ đã giành mọi danh hiệu còn có thể mơ mộng không?

- Tôi không phải người mơ mộng, và đây không phải giấc mơ: Tôi là một cầu thủ, và đây là thực tế. Trước mắt là 11 tháng, không cần mơ về những gì có thể xảy ra. Bạn chỉ có thể chiến thắng nếu làm việc chăm chỉ. Tất nhiên là tôi muốn thắng tất cả, nhưng tôi biết điều đó rất khó. Tôi biết chỉ cần mỗi cá nhân và cả tập thể không ngừng làm việc, cứ nỗ lực hết mình, rồi cuối cùng chúng ta sẽ thấy được kết quả.

- De Bruyne, Lukaku, McTominay, Gilmour và Conte: Một Napoli đậm chất Ngoại hạng Anh.

- Có lẽ trước đây Serie A có nhiều cầu thủ Italy hơn, nhưng giờ các giải đấu ngày càng cởi mở. Có nhiều cầu thủ từ nhiều quốc gia và giải đấu khác nhau. Đó là điều tốt, vì nó tạo ra ảnh hưởng tích cực. Với tôi, thật tuyệt khi ở đây có nhiều người nói tiếng Anh, giúp tôi dễ dàng hòa nhập và hiểu mọi thứ hơn.

- Jack Grealish có hỏi anh về Napoli chưa?

- (mỉm cười) Có thể, có thể... (Và lại cười)

- Anh biết bao nhiêu ngôn ngữ?

- Bốn.

- Đồng đội Pasquale Mazzocchi đã bắt đầu dạy anh tiếng Naples chưa?

- Thôi bỏ đi, khó lắm. Tôi phải học tiếng Italy trước đã, hiện tại tôi vẫn hiểu rất ít.

10 pha kiến tạo xuất sắc của De Bruyne ở Man City 10 pha kiến tạo xuất sắc của De Bruyne ở Man City.

- Sau mười năm ở Man City, môi trường mới ở Napoli thế nào?

- Thật sự rất tuyệt! Tôi thật sự rất thích các đồng đội mới ở đây, họ rất tốt bụng và tử tế. Trình độ chơi bóng ở đây cũng rất cao.

- Người ta nói anh đã phải biểu diễn gì đó trong tiệc sinh nhật của Conte...

- Đúng vậy, tôi đã hát bằng tiếng Anh. Bài của Robbie Williams. Tôi chưa thể hát bằng tiếng Italy đâu.

- Hiện tại, Napoli là đội bóng như thế nào?

- Một tập thể rất mạnh và chất lượng. Mùa trước, đội bóng đã vô địch Serie A, nhưng rõ ràng mùa này sẽ là một thử thách mới và việc vô địch lần nữa sẽ rất khó. Dù vậy, tôi tin chúng tôi có thể tiếp tục gặt hái thành công. Tôi đến đây là vì điều đó, vì tôi tin vào đội bóng này. Napoli được tổ chức tốt và một HLV giỏi. Đó là nền tảng vững chắc.

- Anh có lo lắng về kết quả các trận giao hữu: thua Arezzo 0-2, thắng Catanzaro 2-1, thua Brest 1-2 và hòa Casertana 1-1?

- Không, hoàn toàn không. Dĩ nhiên ai cũng muốn thắng, kể cả trong các trận giao hữu, nhưng bạn phải hiểu rằng mình đang trong giai đoạn chuẩn bị. Chúng tôi mới đi được nửa chặng đường tiền mùa giải. Dù sao, tôi nghĩ hiệp hai trận gặp Brest, chúng tôi đã chơi tốt. Tôi nhắc lại, tôi không lo lắng: mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Giám đốc Manna đã gọi điện thuyết phục anh gia nhập Napoli bao nhiêu lần?

- Gọi điện cá nhân thì không nhiều. Tôi gặp ông ấy vài lần ở Manchester, ông ấy đến nhà tôi, còn lại ông ấy làm việc với các luật sư của tôi. Sau đó, vợ tôi đã đến Naples để tìm hiểu. Tất cả đều là quy trình bình thường thôi.

- Anh đã tìm được nhà ưng ý chưa?

- Chúng tôi vẫn đang tìm.

- Juventus cũng đã liên hệ với anh, đúng không?

- Tôi đã có nhiều cuộc trao đổi với nhiều CLB thông qua đội ngũ của mình. Nhưng đó là chuyện bình thường khi bạn là cầu thủ chuyển nhượng tự do.

- Ai là cầu thủ xuất sắc ở Serie A hiện nay?

- Do lịch trình thi đấu, tôi chưa theo dõi Serie A được nhiều. Tôi chỉ xem Napoli vô địch và một vài trận cuối mùa. Tôi cũng biết Inter có một đội hình mạnh.

- Theo anh, ai là cầu thủ xuất sắc thế giới lúc này?

- Khó nói lắm, vì có nhiều cái tên lúc thăng lúc trầm. Hiện tại đúng là có rất nhiều cầu thủ giỏi.

- Cái tên Maradona để lại điều gì trong anh?

- (giật mình) Huyền thoại! Huyền thoại của bóng đá! Vì ông ấy chơi trước thời của tôi, tôi chỉ có thể xem qua các đoạn phim. Maradona rất quan trọng trong lịch sử bóng đá và những gì ông ấy đã làm cho môn thể thao này. Và đặc biệt, ông ấy cực kỳ ý nghĩa với Napoli.

- Anh đã đến thăm bức tranh tường về Maradona ở Quartieri Spagnoli chưa?

- Chưa, nhưng tôi sẽ đến. Tôi mới ở thành phố được hai ngày, chưa có nhiều thời gian. Nhưng tôi đã đến Capri – phía nam Vịnh Naples, đẹp lắm!

- Trước đây anh từng đến Naples với Mertens?

- Đúng vậy, cách đây chín năm. Tôi đã đi dạo một chút với Dries, nhưng chưa đi với Romelu. Tôi muốn khám phá thêm để hiểu rõ hơn về thành phố. Cả hai đều là bạn tôi, tôi quen Lukaku từ khi chúng tôi 13 tuổi.

- Tại sao anh lại tổ chức đám cưới ở Sant’Agnello – phía nam Naples?

- Chúng tôi muốn có nhiều hơn một lễ cưới. Theo truyền thống Bỉ, bạn có thể chọn ba quốc gia để tổ chức ba bữa tiệc, và Italy thực sự là một nơi tuyệt đẹp. Thế là chúng tôi tìm kiếm và đến nơi có Dries. Tin tôi đi, việc nó gần nơi chúng tôi đang sống bây giờ chỉ là trùng hợp.

- Định mệnh đấy! Nhân tiện, gia đình anh đã chuyển đến Naples chưa?

- Hiện tại họ vẫn ở Anh, chúng tôi đang sắp xếp việc chuyển nhà. Chúng tôi vẫn cần tìm nhà, chuyển đồ đạc, chuẩn bị cho ba đứa con và tìm trường học vào tháng 9. Có rất nhiều việc phải làm, mà tôi thì thường xuyên đi vắng. Vợ tôi, Michele, có lẽ sẽ đến vào cuối tháng 8 cùng các con. Sau mười năm ở Anh, chúng tôi sẽ phải làm quen với một lối sống mới, nhưng tôi tin mọi thứ sẽ ổn.

De Bruyne cùng vợ còn ăn mừng khi Man City vô địch Champions League mùa 2022-2023.

- Nếu không chơi bóng, anh sẽ làm nghề gì?

- Chỉ bóng đá thôi. Không có nghề nào khác, và cũng không thể khác được.

- Ca sĩ yêu thích của anh là ai?

- Tôi thích nhiều thể loại khác nhau: nhạc xưa, nhạc thập niên 90, hip hop, cổ điển. Không có một ca sĩ ưa thích duy nhất nào cả.

- Anh có nghe nhạc của Noa Lang – tân binh của Napoli từ PSV còn là một nghệ sĩ âm nhạc với nghệ danh Noano?

- Một chút thôi, nhưng tôi không tin tưởng nhạc của cậu ấy lắm (cười lớn).

- Hiện tại ai là "truyền nhân" của De Bruyne?

- Tôi không biết. Và tôi không muốn ai phải giống tôi. Bạn phải là chính mình, tôi không muốn là bất kỳ ai khác. Mỗi người có phẩm chất và đặc điểm riêng. Khi nói chuyện với các cầu thủ trẻ, tôi luôn bảo: hãy là chính mình, thể hiện bản thân. Ngày nay có rất nhiều cách để học hỏi, phát triển và nâng cao chất lượng chơi bóng.

- Tại sao anh chọn áo số 11 sau thời gian dài mang số 17 và số 7?

- Vì nó còn trống! Chỉ thế thôi (cười phá lên).

- Anh thường làm gì vào thời gian rảnh?

- Tôi thích chơi golf và padel. Nhưng sở thích chính của tôi là đưa các con đi chơi bóng đá. Tôi thích nhìn chúng chơi, tận hưởng cuộc sống cùng các con. Dạy dỗ và nhìn chúng lớn lên rất quan trọng với tôi. Làm những điều bình dị trong cuộc sống làm tôi vui và cảm thấy bình yên. Vì cuộc sống này điên rồ lắm.

- Một khái niệm gợi nhớ đến Pino Daniele, một huyền thoại, một thần tượng của Naples. Anh đã nghe nhạc của ông ấy chưa?

- Chưa, nhưng tôi sẽ nghe.

- Trong số những bài hát nổi tiếng của ông ấy có "Je so' pazzo" và "Yes I Know My Way". Anh chọn bài nào?

- Tôi sẽ chọn "Yes I Know My Way".

- Để chiến thắng cùng Napoli, đúng không?

- Hy vọng là vậy. Mỗi người có con đường riêng. Tôi sống theo cách của mình, cố gắng hạnh phúc và tiến xa hết mức có thể. Và tận hưởng cuộc sống của tôi.

Hoàng Thông (theo Corriere dello Sport)