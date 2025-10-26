De Bruyne, McTominay giúp Napoli hạ Inter

ItalyHai tiền vệ Kevin de Bruyne, Scott McTominay cùng ghi bàn giúp Napoli thắng Inter Milan 3-1 ở vòng 8 để trở lại đỉnh bảng Serie A.

Trên sân Diego Armando Maradona tối 25/10, Inter đánh phủ đầu khi liên tiếp có ba cơ hội ngon ăn trong 15 phút đầu. Nhưng Alessandro Bastoni đánh đầu sạt cột, Henrikh Mkhitaryan cứa lòng từ ngoài vòng cấm chệch đích rồi Lautaro Martinez lỡ cơ hội đối mặt.

Phung phí cơ hội, đội khách phải trả giá. Phút 33, Kevin de Bruyne sút phạt đền thành bàn, đưa Napoli vượt lên. Phút 54, đến lượt McTominay lập công với siêu phẩm vô-lê đẳng cấp từ rìa vòng cấm, hạ gục thủ môn Sommer.

Kevin de Bruyne (trái) chấn thương sau khi đá phạt đền mở tỷ số trận Napoli thắng Inter Milan 3-1 ở vòng 8 Serie A ngày 25/10/2025. Ảnh: AFP

Phút 59, Hakan Calhanoglu đá phạt đền rút ngắn cách biệt cho Inter. Tuy nhiên, chỉ bảy phút sau Andre-Frank Zambo Anguissa ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Napoli bằng cú sút chéo góc uy lực.

Ngoài chuyên môn, trận đấu căng thẳng bởi bàn mở tỷ số gây tranh cãi của Napoli. Phút 29, Giovanni Di Lorenzo xâm nhập vòng cấm và ngã xuống giữa cú hích nhẹ của Henrikh Mkhitaryan cùng pha xoạc bóng từ phía trước của Francesco Acerbi, nhưng trọng tài lại chỉ tay vào chấm 11m, dù trước đó ông đã quay lưng đi rồi 8 giây sau mới thay đổi quyết định sau khi nghe tư vấn từ tổ VAR.

Sau trận, không phải HLV Cristian Chivu, mà Chủ tịch Inter Milan Giuseppe Marotta mới là người xuất hiện đầu tiên tại khu vực phỏng vấn. "Sự có mặt của tôi đơn giản là để đóng góp cho bóng đá, và bản thân tôi cũng muốn hiểu rõ điều gì đã xảy ra", ông nói. "Dù Napoli thắng xứng đáng, đặc biệt trong 20 phút cuối, nhưng quả phạt đền đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Quyết định đến từ VAR, dù trọng tài chính ở vị trí rất thuận lợi để quan sát. Ông ấy nhìn thấy tình huống, quay đi, rồi tám giây sau lại thổi còi".

Pha va chạm giữa Giovanni Di Lorenzo và Henrikh Mkhitaryan dẫn đến quả phạt đền gây tranh cãi. Ảnh: Corriere

Chuyên gia phân tích trọng tài của kênh DAZN, Luca Marelli cũng cho rằng tổ VAR đã có quyết định sai lầm. "Tôi nhắc lại, đó không phải là một quả phạt đền cho Napoli. VAR lẽ ra phải hủy bỏ quyết định này", ông nói. "Theo hình ảnh quay chậm, chính Di Lorenzo là người chủ động tạo ra va chạm. Mkhitaryan không hề di chuyển về phía anh ta, còn Acerbi thì vào bóng hợp lệ".

"Nhiều nhà báo và cả chuyên gia Luca Marelli đều nói đây không phải là phạt đền", Marotta nhấn mạnh. "Chúng ta cần làm rõ thế nào là phạt đền và thế nào là không. Tôi luôn ủng hộ việc trao quyền cho trọng tài chính. Nhưng nếu ông ấy đã thấy tình huống, quyết định bỏ qua, rồi lại bị ảnh hưởng bởi ý kiến của một trợ lý ở vị trí kém thuận lợi hơn, thì rõ ràng ông ấy đã bị tác động quá dễ dàng".

Sau những lời phàn nàn từ phía Inter, HLV Napoli Antonio Conte lên tiếng phản ứng gay gắt. "Inter luôn cử Marotta và ban lãnh đạo ra nói chuyện với báo chí mỗi khi có cơ hội, còn ở Napoli, chính tôi mới là người ra đây", HLV người Italy nói. "Một đội bóng cần tự đánh giá và hiểu vì sao họ thua. Làm vậy chỉ khiến các cầu thủ và HLV có thêm lý do biện hộ. Tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó. Giờ Marotta là Chủ tịch, nhưng thật không đúng khi ông ấy phải ra mặt và phát biểu như thế này".

Kết quả 3-1 giúp Napoli trở lại đỉnh bảng Serie A với 18 điểm, hơn Milan một điểm. Inter thì đứng thứ ba với 15 điểm, bằng Roma.

Hồng Duy