Nhà tôi ở riêng ngay từ lúc cưới, mỗi lần ba mẹ chồng đến chơi là săm soi xem nhà có gì mới rồi chê đủ thứ.

Tâm sự "Nếu bố chồng đòi đến nhà sống cùng, tôi sẽ từ chối thẳng" nhận được nhiều quan tâm từ độc giả. Sau đây là chia sẻ về câu chuyện riêng từ các độc giả.

Thấy chúng tôi vừa mua nhà, bố chồng đòi bán nhà ở quê vào ở cùng

Chuyện của tác giả giống chuyện của tôi chục năm trước. Gia đình chồng ở miền Bắc, chúng tôi ở TP HCM. Nhà chúng tôi mua ở TP HCM, tôi góp 80%, chồng góp 20%. Bố mẹ chồng lúc đó còn khỏe mạnh, sống và kinh doanh nhỏ ổn định ở quê. Chúng tôi vừa mua được nhà xong, không hiểu sao bố chồng nằng nặc đòi mẹ chồng bán nhà ở quê, nghỉ mua bán, vào ở với chúng tôi để được báo hiếu. Mẹ chồng không đồng ý, bà nói còn khỏe mạnh, kinh doanh ổn định thì không nên làm phiền con, chỉ nên nhờ vả khi không còn đủ sức khỏe. Thế là bố chồng đùng đùng khăn gói một mình vào ở nhà chúng tôi hàng tháng trời. Tôi chỉ tiếp đãi đúng ba ngày đầu cho phải lẽ, sau đó tôi không nấu cơm nhà, chỉ ăn ngoài rồi về nhà ngủ. Tôi nói bố chồng rằng nhà có gạo, bố tự đi chợ nấu cơm ăn nha. Vốn quen được mẹ chồng hầu hạ, ông đâu sống nổi kiểu đó nên sau một tháng, ông đành về quê lại.

Lúc đó tôi không hiểu động cơ nào thúc đẩy bố chồng khăn gói chạy vào TP HCM như thế. Mãi về sau này, mẹ chồng mới tỉ tê tâm sự với tôi là khi đó bố chồng tính toán rằng mua nhà xong chúng tôi sẽ có con, có con thì tôi sẽ nhờ bên ngoại hỗ trợ chăm con, như vậy bên ngoại sẽ được vào ở với chúng tôi, bố chồng sợ mất phần nên muốn kéo mẹ chồng chạy vào "xí chỗ" trước. Do mẹ chồng không chịu vào theo nên ông đành phải ra và chửi bà ngu, dại... đủ thứ. Xin nói thêm, nhà ngoại thấy kiểu ông tranh giành thế cũng oải. Khi tôi sinh, ông bà ngoại bảo về quê cho ông bà chăm chứ không đến ở với chúng tôi để bố chồng khỏi lo "mất phần". (Tsui Fei)

Minh họa: AI

Để bố chồng ít qua nhà, cuối tuần tôi rủ chồng đi chơi

Nhà tôi ở riêng ngay từ lúc cưới luôn, mỗi lần ba mẹ chồng đến chơi là săm soi xem nhà có gì mới. Thấy rôbôt hút bụi, ông chê mấy con này sao mà sạch, trong khi ở nhà, có khi nào ông cầm đến cây chổi, cây lau nhà, toàn má chồng làm thôi. Thấy máy rửa chén, ông bĩu môi "hai đứa bây ăn có mấy cái chén cũng không rửa được à". Nhà tôi nuôi mèo, ông chê chỗ nào cũng có lông, ghế sofa có lông không thèm ngồi. Chê vậy nhưng thời gian đầu một tháng tới hai ba lần. Sau này cuối tuần tôi kiếm cớ rủ chồng đi chơi, hẹn hò bạn bè suốt cho ông ít qua dần. (Mèo Mun)

Minh họa: AI

Bố mẹ tôi từ chối ở chung khi con dâu ngỏ ý

Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà tôi, vợ cứ muốn mẹ chồng từ quê ra ở cùng để tiện hộ hành chăm con nhưng ông bà từ chối thẳng thừng luôn. Ông bà bảo, các con có cuộc sống của các con, bố mẹ cũng có cuộc sống của bố mẹ, nếu cần hỗ trợ gì thì bảo bố mẹ, chứ bố mẹ không đồng ý ra ở cùng vợ chồng con, bất tiện lắm, khi nào bố mẹ không tự lo cho bản thân được thì nhờ các con sau... Tôi thấy cũng đúng, thôi thì việc của gia đình nhỏ mình tự mình chăm lo, có sướng có khổ cũng là do mình. Nên các vợ chồng trẻ hãy tự cân đối và có chính kiến bảo vệ quan điểm cá nhân của mình. (Nguyễn Hải Sơn)

Minh họa: AI

Mẹ đẻ cấm tôi ra riêng khi lấy chồng

Lúc mới lấy chồng, chưa có nhà, tôi cũng định ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng. Một lần về thăm nhà mẹ đẻ, tôi hòi dò "Nếu anh trai cưới vợ và ra ở riêng, má có đồng ý không?". Má tôi "say no" ngay lập tức, bà nói không có lý do gì để ở riêng. Còn tôi đương nhiên bị má cấm đi thuê nhà. Má khuyên nhủ là chịu khó chung sống cho hòa hợp với người ta. Còn tôi cũng hiểu tâm lý người lớn muốn ở với con, đặc biệt là con trai. Một mặt là thói quen chăm sóc hoặc dựa dẫm lẫn nhau, mặt khác là sống chung để hàng xóm khỏi dị nghị. Cuối cùng có đoạn thời gian, má tôi chuyển vào ở với con gái (đã ra riêng và con rể cũng rất chào đón - may mắn). Chung quy cũng là khoảng cách thế hệ, khoảng cách về quan điểm và thói quen sống. (phuongquynhluong)

Minh họa: AI

Cả mẹ tôi và bố mẹ vợ đều từ chối sống cùng chúng tôi

Tôi không cha, còn mẹ già ở quê kế bên nhà em gái. Tôi năn nỉ, vợ tôi vốn hiền nên về một mình thuyết phục nhưng bà la cho một trận: "Tao ở quê rộng rãi, có bạn già, vô Sài Gòn buồn không ai quen, tao chết sớm". Nhà vợ chỉ hai chị em gái. Em gái theo chồng định cư. Nghĩ ông bà ngoại thui thủi, tôi mời về sống chung cùng thành phố, ông bà từ chối: "không có gì quý hơn độc lập tự do". Thế là tôi đổi nhà gần bố mẹ vợ. Cuối cùng tất cả đều tiện lợi và ấm áp. (nguyenhung21065)

Minh họa: AI

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc