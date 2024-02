DBI sở hữu 75% vốn điều lệ của Bảo hiểm Hàng không

Bảo hiểm DBI thuộc Tập đoàn DB Hàn Quốc trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài, sở hữu 75% vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

Cuối tháng 12/2023, Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính chấp thuận để Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) chuyển nhượng cổ phần cho DB Insurance và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ (Artexport).

Đến 31/1, sau khi giao dịch thành công, Bảo hiểm DBI Hàn Quốc, sở hữu 75% cổ phiếu tương đương 75 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 75% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ (Artexport), sở hữu 11,55% cổ phiếu, tương đương 11,55 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,55% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của VNI.

Đại diện DBI và VNI thực hiện nghi thức trong buổi lễ công bố cổ đông chiến lược. Ảnh: VNI

Theo bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNI, việc DBI – doanh nghiệp bảo hiểm Hàn Quốc, am hiểu thị trường Việt Nam, trở thành cổ đông lớn nhất của VNI, giúp doanh nghiệp phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, VNI sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, bảo mật thông tin, tăng năng lực tài chính, tái bảo hiểm và tham gia các hệ thống xếp hạng tài chính như A.M Best, S&P.

"Hợp tác giúp chúng tôi đặt mục tiêu phát triển về quy mô doanh thu và hiệu quả kinh doanh, chinh phục mục tiêu top 5 ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam", bà Thanh nói.

Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tịch HĐQT VNI phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VNI

Tại sự kiện, ông Park Ki Huyn – Giám đốc khối Kinh doanh Quốc tế DB cho biết, mục tiêu DBI là đưa VNI trở thành công ty bảo hiểm hàng đầu trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Cụ thể, VNI sẽ nâng cao năng lực trong các lĩnh phát triển sản phẩm, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng, lên mức cao nhất trong ngành bảo hiểm Việt Nam. Ngoài ra, DBI sẽ theo đuổi chiến lược kinh doanh ưu tiên khách hàng, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu. Cuối cùng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho công ty, tạo nền tảng phát triển tại thị trường Việt Nam.

Mr Park Ki Huyn – Giám đốc Khối Kinh doanh Quốc tế DB phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VNI

Việc Bảo hiểm DBI trở thành cổ đông chiến lược sẽ giúp VNI tiếp cận tệp khách hàng rộng lớn từ Hàn Quốc cùng mạng lưới hoạt động toàn cầu. DBI sẽ hỗ trợ VNI phát huy năng lực, phát triển, nâng cấp công nghệ thông tin nhằm thích ứng nhanh với thay đổi của thị trường bảo hiểm, đặc biệt nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và sau bán hàng, phát triển sản phẩm mới, tăng năng lực tái bảo hiểm, chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc khách hàng và tạo các cơ hội mở rộng, phát triển VNI trong tương lai.

(Nguồn: VNI)