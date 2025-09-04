Dãy số đặc biệt trên chuyên xa của lãnh đạo Triều Tiên

Biển số trên những chiếc chuyên xa của ông Kim Jong-un tương ứng với ngày ký hiệp định đình chiến giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hơn 70 năm trước.

Khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Trung Quốc vào ngày 1/9 để dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, đoàn xe chở ông Kim rời nhà ga Bắc Kinh có một chiếc Mercedes-Maybach mang biển số 7-271953.

Chiếc xe khi đó di chuyển ở vị trí trung tâm đoàn và ở phía mũi xe có treo quốc kỳ Triều Tiên, cho thấy đây có thể là chuyên xa của ông Kim. Đoàn xe hộ tống ông có 28 phương tiện, bao gồm xe cảnh sát và xe cứu thương Trung Quốc. Khác với các chuyến công du trước đây, lần này không có đoàn môtô hộ tống.

Ngày 2/9, khi ông Kim đến thăm Đại sứ quán Triều Tiên ở quận Triều Dương, ông cũng ngồi trên một chiếc Mercedes-Maybach với cùng biển số.

Chiếc Mercedes-Maybach mang biển số 7-271953 ở vị trí trung tâm đoàn xe đưa đón ông Kim Jong-un ở Bắc Kinh ngày 2/9. Ảnh: Yonhap

Dãy số "7-271953" tương ứng với ngày 27/7/1953, thời điểm hiệp định đình chiến được ký kết tại Panmunjeom, cột mốc được Triều Tiên gọi là "Ngày Chiến thắng Cuộc chiến Giải phóng Tổ quốc".

Theo hãng du lịch Young Pioneer Tours, chuyên tổ chức các chuyến tham quan Triều Tiên, một số xe của cảnh sát giao thông và quan chức cấp cao Triều Tiên cũng dùng biển số bắt đầu bằng dãy số 727 vì ý nghĩa lịch sử đó.

Đây không phải lần đầu tiên dãy số này xuất hiện trên xe của lãnh đạo Triều Tiên. Vào tháng 6/2024, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un đã mời lãnh đạo Nga đi cùng chuyên xa.

Phương tiện được sử dụng vào dịp đó là chiếc limousine bọc thép Aurus Senat, là món quà ông Putin dành cho ông Kim khi lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga 4 tháng trước đó.

Tổng thống Putin lái xe chở lãnh đạo Kim Jong-un Tổng thống Putin lái xe chở lãnh đạo Kim Jong-un ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 19/6. Video: RT

Hình ảnh hai lãnh đạo lên xe do KCNA công bố cho thấy chiếc limousine bọc thép mang biển số 7-271953.

Những điều này dường như cho thấy dãy số không được dùng cố định cho một chiếc xe, mà giới chức Triều Tiên có thể linh động gắn vào bất kỳ phương tiện nào được chỉ định chở lãnh đạo đất nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước lên chiếc Aurus Senat mang biển số 7-271955 ở Bình Nhưỡng ngày 19/6/2024. Ảnh: Yonhap

Giới chức Triều Tiên chưa từng bình luận về quyết định chọn dãy số này làm biển số xe của lãnh đạo.

Trong khi đó, giới phân tích cho rằng việc Bình Nhưỡng chọn biển số xe tương ứng với ngày ký Hiệp định đình chiến Triều Tiên trong những lần gặp gỡ lãnh đạo Nga và Trung Quốc phần nào thể hiện thông điệp trân trọng mối quan hệ truyền thống với hai nước láng giềng và những tương trợ trong cuộc chiến năm 1950-1953.

