Dây rốn thắt nút quấn hai vòng cổ em bé

Tuyên QuangBé trai nặng 3,4 kg chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang với dây rốn thắt nút quấn hai vòng quanh cổ.

Thai phụ 21 tuổi, mang thai tuần 39, bị vỡ ối, được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Bác sĩ quyết định mổ cấp cứu lấy thai.

Khi mổ, các bác sĩ Khoa Sản bất ngờ phát hiện hai vòng dây rốn quấn quanh cổ. May mắn do vòng dây rốn không quấn quá chặt nên da em bé vẫn hồng hào, vẫn khóc to, không có biểu hiện suy hô hấp. 6 y bác sĩ trong kíp mổ lập tức tháo vòng dây rốn ra để giải phóng cho em bé, sau đó cắt vòng dây rốn.

Bác sĩ Trương Thị thu Hương, Khoa Phụ sản, đánh giá đây là một trường hợp may mắn. Hai vòng dây rốn quấn cổ, tình trạng thai nhi suy hô hấp, mất tim thai có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không có dấu hiệu báo trước, bất kể việc theo dõi chặt chẽ ra sao.

May mắn hiện tại cả mẹ và bé đều khỏe mạnh.

Thai nhi chào đời với hai vòng dây rốn quấn cổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ cho biết, về mặt lý thuyết, sự chuyển động của bào thai sẽ khiến dây rốn căng ra và dài thêm. Dây rốn dài có thể vướng vào tay chân hay quấn cổ thai nhi gây nguy cơ tắc nghẽn mạch máu liên tục hoặc từng phần. Tỷ lệ thai nhi bị dây rốn quấn cổ xảy ra khá phổ biến với khoảng 12% ở thai từ 24 đến 26 tuần, 37% ở thai đủ tháng.

Các thai phụ cần chủ động khám thai định kỳ và quản lý thai nghén chặt chẽ để phát hiện sớm tình trạng sức khỏe và tầm soát các dị tật của thai nhi. Nếu phát hiện sớm thai nhi bị dây rốn quấn cổ, thai phụ không nên quá lo lắng hay hoảng sợ. Tình trạng dây rốn quấn cổ thai nhi có thể biến mất ngay sau đó hoặc trước khi em bé ra đời. Nếu các bác sĩ nhận thấy rằng tình trạng dây rốn quấn cổ có thể gây nguy cơ cho thai nhi hay quá trình sinh nở, thai phụ sẽ được theo dõi chặt chẽ để đề phòng biến chứng và kịp thời xử trí, mổ bắt con. Thai nhi có các dấu hiệu bất thường như quẫy đạp mạnh hoặc không thấy thai đạp ở những tuần cuối, thai phụ cần phải đến viện để được bác sĩ thăm khám và tư vấn sớm.

Thúy Quỳnh