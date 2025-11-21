Đẩy nhanh tiến độ đóng điện các dự án 110kV tại TP HCM

EVNHCMC phối hợp EVNSPC rà soát, thúc đẩy tiến độ đóng điện các dự án lưới điện 110kV tại TP HCM mở rộng, nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định trên địa bàn.

Thông tin nêu tại buổi làm việc về công tác phối hợp triển khai đóng điện các công trình điện 110kV do Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) đầu tư trên địa bàn TP HCM (thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Tại cuộc họp, Tổng công ty điện lực TPHCM (EVNHCMC) và EVNSPC trao đổi, thống nhất hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đóng điện các công trình này.

EVNHCMC và EVNSPC họp về việc thực hiện các dự án lưới điện 110 kV. Ảnh: EVNHCMC

Sau quá trình sáp nhập, ngành điện TP HCM đã tổ chức lại bộ máy và tiếp nhận các công ty điện lực của hai địa phương cũ. Hiện khu vực này có 5 đơn vị trực thuộc gồm: Điện lực Bình Dương, Bến Cát, Thuận An, Đất Đỏ và Vũng Tàu. Tổng số dự án lưới điện 110kV đang triển khai là 62 dự án, trong đó EVNSPC làm chủ đầu tư 40 dự án tại Bình Dương cũ và 22 dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Hiện, Ban Quản lý dự án Lưới điện TP HCM tiếp nhận từ EVNSPC 25 dự án chuẩn bị đầu tư, chưa khởi công (17 dự án tại Bình Dương và 8 dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) để rà soát lại và tiếp tục triển khai. Bên cạnh đó, EVNSPC đang thi công 17 dự án còn lại và sẽ bàn giao cho EVNHCMC quản lý, vận hành sau khi hoàn thành.

Ông Đoàn Đức Hưng, Phó tổng giám đốc EVNSPC phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: EVNHCMC

Tại cuộc họp, hai bên thống nhất phối hợp thực hiện theo từng nhóm công việc cụ thể, bảo đảm đồng bộ trong đăng ký đóng - cắt điện, tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình theo phân cấp vận hành. Phó tổng giám đốc EVNHCMC, ông Bùi Hải Thành đề nghị các đơn vị trực thuộc ưu tiên hỗ trợ EVNSPC, tuân thủ tinh thần trách nhiệm chung để hoàn thành dự án đúng kế hoạch và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực.

Ông Bùi Hải Thành, Phó tổng giám đốc EVNHCMC trao đổi tại cuộc họp. Ảnh: EVNHCMC

Hai công ty điện lực phụ trách địa bàn Bình Dương và Vũng Tàu, được yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ban Quản lý dự án của EVNSPC trong bồi thường - giải phóng mặt bằng, xử lý các thủ tục liên quan đến quá trình thi công. Cuộc họp cũng đề xuất các bên phải chủ động phối hợp, thường xuyên cập nhật tiến độ và kịp thời báo cáo khi phát sinh vướng mắc. EVNHCMC và EVNSPC thống nhất mục tiêu chung là hoàn thành toàn bộ các dự án trong năm nay, bảo đảm khả năng cung cấp điện ổn định cho khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Hoàng Đan