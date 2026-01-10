Đẩy ngã bác của chồng, cướp bông tai

Thanh HóaKhi to tiếng, Đinh Thị Kim dùng gậy gỗ gây ra cái chết của người bác sống một mình, tháo đôi bông tai đem bán lấy 2,5 triệu đồng.

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố Kim, 42 tuổi, ở xã xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Nghi can Đinh Thị Kim. Ảnh: Lam Sơn

Ba ngày trước, người dân phát hiện bà Lê Thị Phương, 69 tuổi, tử vong tại nhà riêng ở thôn Phúc Gia, xã Thọ Long chưa rõ nguyên nhân. Hiện trường nhiều xáo trộn, thi thể có nhiều vết thương. Nhà chức trách tình nghi bà bị sát hại.

Nạn nhân bị khiếm thính, sống một mình, các con đều đi làm ăn xa, gần đây không mâu thuẫn với ai trong vùng. Tuy nhiên, căn nhà gần bờ sông, có nhiều lối ra vào và thời điểm án mạng xảy ra không có nhân chứng.

Lần theo manh mối, cảnh sát xác định Kim là nghi can gây án. Kim khai sáng 7/1 đến chơi nhà bà Phương (bác của chồng), rồi phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc Kim bị bà la mắng.

Kim khai bị ném ghế gỗ nên đẩy ngã nạn nhân, tấn công lại. Khi thấy người bác tử vong, Kim tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân, mang bán được 2,5 triệu đồng.

Nhà chức trách cho hay, nghi phạm che đậy hành tung khi vẫn dự đám tang nạn nhân và coi như không có chuyện gì xảy ra trước khi thân phận bại lộ.

Lê Hoàng