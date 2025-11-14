Đẩy mạnh ứng dụng AI trong lĩnh vực nhãn khoa

Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, Topcon Healthcare (Nhật Bản) và DKSH Việt Nam vừa ký kết hợp tác chiến lược nhằm ứng dụng AI trong chẩn đoán và điều trị nhãn khoa trong nước.

Ngành nhãn khoa tại Việt Nam đang đối mặt với nhu cầu cấp thiết về công nghệ hiện đại để ứng phó với sự gia tăng của các bệnh lý phức tạp như: tật khúc xạ, thoái hóa hoàng điểm, đục thủy tinh thể, và các biến chứng mắt do tiểu đường. Sự hợp tác giữa ba bên đánh dấu một bước tiến chiến lược, nhằm đưa các giải pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến nhất thế giới vào Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc thị giác, hướng tới một hệ sinh thái y tế thông minh, hiệu quả và bền vững.

Đại diện Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, Topcon Healthcare và DKSH Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược trong tháng 10 vừa qua tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Tập đoàn Y khoa Sài Gòn

Hệ sinh thái công nghệ chuyển giao từ Topcon Healthcare vào Mắt Sài Gòn - hệ thống bệnh viện trực thuộc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn được kỳ vọng tạo ra mô hình "bệnh viện thông minh". Triết lý "hình ảnh thông minh - quy trình thông minh - kết quả thông minh" bên cạnh lắp đặt thiết bị còn tái cấu trúc toàn bộ quy trình chăm sóc mắt, sử dụng dữ liệu và công nghệ để mang lại kết quả lâm sàng tối ưu.

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, chủ quản hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn cho biết, đơn vị hướng tới sở hữu những công nghệ mới nhất, đồng thời xây dựng một quy trình chăm sóc mắt liền mạch, thông minh và lấy người bệnh làm trung tâm. "Hợp tác với Topcon Healthcare và DKSH Việt Nam là bước đi chiến lược để chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn về một mô hình 'bệnh viện thông minh', nơi công nghệ và chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ cộng hưởng để tạo ra kết quả điều trị tốt nhất".

Ông Huỳnh Lê Đức - Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn trong chuyến tham quan Topcon Healthcare tại Tokyo. Ảnh: Tập đoàn Y khoa Sài Gòn

Công nghệ AI và dữ liệu tích hợp - trọng tâm của hợp tác

Trọng tâm của sự hợp tác ba bên này là ứng dụng các giải pháp kỹ thuật số và AI tiên tiến của Topcon Healthcare vào quy trình chẩn đoán tại hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn. Các thiết bị chẩn đoán hiện đại hàng đầu như chụp cắt lớp võng mạc (OCT), chụp hình đáy mắt, bản đồ giác mạc và sinh trắc học nhãn cầu sẽ được kết nối trên một nền tảng phần mềm quản lý dữ liệu thống nhất. Sự tích hợp này cho phép bác sĩ có cái nhìn toàn diện về tình trạng mắt, đồng bộ hóa dữ liệu và theo dõi chính xác tiến triển bệnh của người bệnh.

Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) của Topcon Healthcare được triển khai để hỗ trợ phân tích hình ảnh võng mạc, sàng lọc và phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh lý đáy mắt phức tạp như võng mạc tiểu đường, glôcôm. AI giúp giảm thiểu sai sót chủ quan và rút ngắn đáng kể thời gian chẩn đoán, tăng cường độ chính xác cho các quyết định lâm sàng.

Ông Leo Nagatake, Giám đốc điều hành Topcon Healthcare SEA cho biết sự hợp tác này khẳng định cam kết lâu dài của Topcon Healthcare trong việc trang bị công nghệ giúp chuyển đổi quy trình chăm sóc mắt cho các chuyên gia y tế tại Việt Nam. "Thông qua việc tích hợp các giải pháp hình ảnh, quản lý dữ liệu và AI, chúng tôi hướng đến việc kiến tạo một hệ sinh thái nhãn khoa thông minh và kết nối hơn, mang lại lợi ích cho cả bác sĩ và bệnh nhân", ông Leo Nagatake nói.

Đại diện các bên cùng tìm hiểu về công nghệ chẩn đoán ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Topcon Healthcare tại Tokyo. Ảnh: Tập đoàn Y khoa Sài Gòn

Cam kết nâng cao chất lượng chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế

Theo các bên, sự hợp tác này mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Việc triển khai hệ thống công nghệ tích hợp từ Topcon Healthcare tại hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn, cùng sự hỗ trợ vận hành và kỹ thuật của DKSH Việt Nam là cam kết vì sức khỏe thị giác cộng đồng.

Bên cạnh ý nghĩa xã hội, sự hợp tác này còn có ý nghĩa trên phương diện chiến lược và chuyên môn. Về chuyên môn, sự hợp tác giúp chuẩn hóa quy trình chẩn đoán và điều trị, nâng cao độ chính xác, an toàn phẫu thuật và năng lực nghiên cứu, đào tạo của đội ngũ bác sĩ Việt Nam. Về mặt chiến lược, đây là cột mốc thúc đẩy quá trình chuyển giao và ứng dụng công nghệ y tế toàn cầu, góp phần rút ngắn khoảng cách công nghệ của Việt Nam với thế giới.

Ông Ankur Pandey, Phó chủ tịch, Khối Kinh doanh chăm sóc sức khỏe, DKSH Việt Nam chia sẻ: "Sự hợp tác này là minh chứng rõ ràng cho việc kết hợp giữa đổi mới công nghệ toàn cầu và chuyên môn y tế, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cho bệnh nhân Việt Nam trên khắp cả nước".

Ban lãnh đạo Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, Topcon Healthcare và DKSH Việt Nam tại lễ ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: Tập đoàn Y khoa Sài Gòn

Theo các chuyên gia, việc hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn, Topcon Healthcare và DKSH Việt Nam bắt tay chiến lược khẳng định cam kết chung vì một tương lai mà mọi người dân đều được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thị giác một cách tốt nhất.

Kim Anh