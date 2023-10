Đẩy mạnh chiến lược đưa Chin-su bao phủ toàn cầu

Chin-su tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "Go Global", xuất khẩu nước mắm cá cơm biển Đông mới đến Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu.

Bà Đinh Hồng Vân - Giám đốc marketing cấp cao của Masan Consumer - cho biết chiến lược "Go Global" hướng đến hai mục tiêu: năm 2027, hoạt động kinh doanh ở nước ngoài sẽ góp 15% doanh số; phát triển Chin-su thành thương hiệu quốc tế, hiện thực hóa tham vọng đưa gia vị Việt ra toàn cầu.

"Khởi đầu là công ty xuất khẩu, sau đó xây dựng nhà máy sản xuất, kinh doanh nội địa, Masan dần trở thành một trong những đơn vị tiêu dùng hàng đầu Việt Nam. Trước đây, ở mảng xuất khẩu, Chin-su mới chú trọng chất lượng, chứ chưa truyền thông mạnh về thương hiệu. Do đó ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ tập trung phát triển kênh phân phối lẫn chiến dịch quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, qua đó mở cánh cửa quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt với bạn bè năm châu", bà Hồng Vân nói.

Lô container nước mắm Chin-su cá cơm biển Đông chuẩn bị xuất sang Mỹ. Ảnh: MSC

Bên cạnh các dòng đã phổ biến ở quốc tế như Chin-su cá hồi, cá cơm biển Đông VIP, đầu tháng 10, container chở nước mắm Chin-su cá cơm biển Đông 720 - sản phẩm mới nhất của thương hiệu - đã xuất sang nhiều thị trường gồm Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản và các nước châu Âu.

Theo bà Hồng Vân, sự kiện trên không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong chiến lược "vòng quanh thế giới" của Masan Consumer, mà còn mang theo sứ mệnh: Người tiêu dùng ở bất kỳ đâu cũng có thể thưởng thức hương vị đậm đà của nước mắm Việt Nam.

Trước khi đưa ra thị trường, tất cả nước mắm Chin-su cá cơm biển Đông trải qua quá trình kiểm duyệt nghiêm ngặt. Ảnh: MSC

Đại diện nhà sản xuất tiết lộ nước mắm Chin-su cá cơm biển Đông được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tuyển chọn. Đàn cá cơm tươi đánh bắt từ Biển Đông, ủ chượp bằng phương thức cổ truyền, rồi tinh chỉnh để hương vị thêm hài hòa, mùi thơm đằm, ngọt hậu. Mọi sản phẩm đều in thông điệp "From No.1 chosen Fishsauce Manufacturer in Vietnam" (đến từ nhà sản xuất nước mắm số một Việt Nam).

Trong một năm tập trung cho chiến lược "Go Global", thương hiệu Chin-su đã đạt những thành công nhất định. Tháng 3, khi ra mắt tại Foodex Japan, bộ gia vị này thu hút thực khách xứ hoa anh đào, đa số nhận xét hương vị độc đáo, mới lạ. Một tháng sau đó, sản phẩm chính thức lên kệ ở hệ thống siêu thị Nhật, được người dân lẫn chuyên gia nước này chọn mua nhiều.

Đại diện, đối tác của Masan Consumer tại sự kiện Foodex Japan 2023 (từ 7/3 đến 10/3, trái). Sau Foodex Japan 2023, bộ gia vị Chin-su đã lên kệ tại Nhật Bản, được nhiều người dùng đánh giá cao. Ảnh: MSC

Hồi tháng 5, gia vị Chin-su cũng tiếp tục gây chú ý ở Seoul Food, Hàn Quốc. Nhiều thực khách bày tỏ mong muốn bộ gia vị sớm có mặt tại nước họ vì có thể kết hợp với nhiều món ăn đặc trưng.

Bà Đinh Hồng Vân cho biết để hiện thực hóa mục tiêu 15% doanh số đến từ hoạt động kinh doanh quốc tế vào 2027, mỗi năm, doanh nghiệp phải tăng thêm 2-3% trong phần tỷ trọng, bởi hiện mới ở mức 4%.

"Go Global là chiến lược quan trọng để Masan mở rộng thị trường, tạo không gian phát triển mới, gia tăng giá trị thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh với những tập đoàn hàng đầu thế giới. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, sớm hoàn thành mục tiêu đặt ra", bà Hồng Vân nói thêm.

Hiếu Châu