'Đây là' - bộ sách kể chuyện danh họa

Bộ sách "Đây là" kể lịch sử nghệ thuật của danh họa Leonardo da Vinci, Rembrandt, Claude Monet, Van Gogh...

Tám tập trong bộ sách kể về những họa sĩ tiêu biểu ở từng trường phái nghệ thuật: Leonardo da Vinci, Rembrandt, Claude Monet, Van Gogh, Paul Gauguin, Henri Matisse, Salvador Dalí và Andy Warhol Warhol. Mỗi cuốn do một tác giả, họa sĩ khác nhau thực hiện.

Bộ sách "Đây là..." gồm tám quyển. Mỗi cuốn gồm 80 trang với nhiều hình minh họa. Đông A Books và NXB Dân trí phát hành tại Việt Nam vào tháng 9. Ảnh: Đông A Books.

Cuốn sách khái quát cuộc đời của họa sĩ và cách họ trở nên nổi bật trong mỗi trường phái nghệ thuật. Sống vào lúc đỉnh cao của thời Phục Hưng - thế kỷ 16, Leonardo da Vinci còn là nhà bác học, tường tận sinh học, tạo ra bức họa Người Vitruvius - thể hiện tỷ lệ người một cách hoàn hảo. Ông vẽ các kiệt tác như The Mona Lisa (năm 1503), The last Super - Bữa tiệc cuối cùng (năm 1495–1498). Còn bậc thầy sử dụng ánh sáng trong hội họa - Rembrandt - là họa sĩ Hà Lan vẽ tranh chân dung theo trường phái Hiện thực. Ông đạt đến đỉnh cao danh vọng khi trẻ, nhưng về già sống nghèo khổ do lối vẽ không còn được ưa chuộng. Tuy nhiên, ông dần nổi tiếng ở nước ngoài khi qua đời, về sau, được xem là một trong những họa sĩ đại diện nền hội họa Hà Lan.

Trong Đây là Monet, tác giả Sara Pappworth kể về tình bạn của ông với Camille Pissarro - một họa sĩ kém tiếng hơn, cùng theo đuổi trường phái Ấn tượng. Còn Đây là Van Gogh nói về tình bạn gian nan của danh họa với Paul Gauguin - người khiến ông cắt đi tai trái của mình, hay mối tình đơn phương với Eugenie Loyer hồi 20 tuổi tại London. Hình tượng họa sĩ sầu khổ, mang nhiều suy tư được làm rõ thêm trong sách. Tác giả Annabel Howard viết: "Hễ hơi hạnh phúc được một chút, ông sợ khủng hoảng sẽ xảy ra tức thì, nên ông thu mình vào vỏ ốc, ngay cả người thân nhất cũng không thể tiếp cận".

Bìa cuốn "Đây là Van Gogh". Ảnh: Đông A Books.

Bên cạnh giới thiệu thân thế, sự nghiệp, cuốn sách còn chú giải tác phẩm nổi tiếng, phân tích ngắn gọn hoàn cảnh ra đời, cùng góc nhìn của các chuyên gia. Như bức Khỏa thân lam (Blue Nude - Souvenir de Biskra Souvenir de Biskra) của Henri Matisse - họa sĩ đại diện trường phái dã thú, được lấy cảm hứng từ chuyến đi đến Bắc Phi. Trên nền bức tranh - có màu sắc như tấm thảm của người Algeria - con người nằm tĩnh, nhưng sinh động với các ánh sáng xanh điểm xuyến. Tác giả viết: "như thể dòng năng lượng của cô gái đang tuôn trào vào thế giới tự nhiên, bùng nổ nơi những vòng dương xỉ phía sau". Còn Gauguin dào dạt ý tưởng khi sống ở vùng Brittany, miền Tây Bắc nước Pháp. Theo Đây là Guaguin: "Ông ấn tượng với sự giản dị thô mộc của người dân vùng này. Ông đẽo gọt hoa văn dân gian của vùng Brittany lên guốc và cây gậy của mình. Các tác phẩm của ông còn chịu ảnh hưởng của các cửa kính màu trong nhà thờ địa phương".

Ngoài ra, những tên tuổi khác được nhắc đến là họa sĩ siêu thực người Tây Ban Nha - Salvador Dalí, hay Andy Warhol - đạo diễn, họa sĩ Mỹ với bức tranh pop art nổi tiếng Shot Marilyns (1964). Tám họa sĩ và tác phẩm của họ là tấm gương phản chiếu của thời đại: như Italy đầy biến động thời Phục Hưng, một châu Âu giao thoa văn hóa, tư tưởng những năm cuối thế kỷ 19, Hà Lan phát triển kinh tế, văn hóa vào thế kỷ 17.

Bộ sách được những họa sĩ đương thời như Iker Spozio, Nick Higgins, Aude Van Ryn minh họa. Người đọc dễ hình dung các câu chuyện nhờ lối dàn trang bắt mắt, mang đậm phong cách của mỗi họa sĩ được nói đến. Các tác giả của sách là nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật như: Catherine Ingram, George Roddam, Joost Keizer, Sara Pappworth, Jorella Andrews...

Quỳnh Quyên