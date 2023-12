Dây kẹo dẻo dài 4.057m lập kỷ lục Guinness thế giới

Dây kẹo được tạo ra bằng cách nối hàng nghìn thanh kẹo dẻo Chupa Chups dài một mét, được tổ chức kỷ lục Guinness xác nhận dài nhất thế giới vào ngày 4/11.

Để đạt kỷ lục trên, Perfetti Van Melle (Tập đoàn sở hữu thương hiệu Chupa Chups) đã có một năm lên kế hoạch chuẩn bị, hai tháng nghiên cứu phương pháp đo. Sau khi thống nhất phương pháp và kế hoạch triển khai, doanh nghiệp dành 2.500 giờ chuẩn bị cho ngày xác lập.

Quá trình sản xuất, đo lường và trung bày dây kẹo diễn ra liên tục trong 12 giờ. Trong đó, tính riêng thời gian sản xuất là 8 tiếng liên tục.Chiều dài dây kẹo được xác định bằng phương pháp đo con lăn có đường kính 3,5 cm. Mỗi vòng kẹo đi qua sẽ được con chip đánh dấu và ghi nhận.

Với chiều dài 4.057 mét, dây kẹo kỷ lục có thể vượt qua Fansipan - đỉnh núi cao nhất Việt Nam, gấp 8 lần chiều cao của tòa Landmark 81. Nguyên liệu kẹo được sản xuất tại nhà máy Bình Dương - một trong những nhà máy hiện đại hàng đầu của tập đoàn, nơi cung cấp sản phẩm cho nhiều quốc gia khác.

Đại diện Perfetti Van Melle (trái) nhận chứng nhận từ đại diện tổ trọng tài Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới cho "Dây kẹo dài nhất thế giới". Ảnh: Thanh Tùng

Sự kiện công bố kỷ lục "Dây kẹo dẻo dài nhất thế giới - the Longest packaged food sstrip" diễn ra ngày 30/11, có sự tham gia của đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records). Buổi lễ diễn ra vào dịp kỷ niệm 65 năm thành lập thương hiệu Chupa Chups, đánh dầu hành trình chinh phục khẩu vị và trái tim của hàng triệu người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Cận cảnh dây kẹo dẻo dài 4.057m được đóng gói và xếp tạo thành mô phỏng hình ảnh bản đồ Thế giới . Ảnh: Thanh Tùng

Tại buổi lễ công bố, bà Emi Saito - Đại diện tổ trọng tài của tổ chức Guinness phát biểu, tổ chức Guinness hoạt động với mong muốn tìm kiếm những câu chuyện, thành tựu nổi bật, tạo sự kinh ngạc trên thế giới. Thành tựu về "Dây kẹo dẻo dài nhất thế giới" thể hiện những nổ lực, sáng tạo của đội ngũ sản xuất. Hy vọng đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ, ghi nhận sự nỗ lực cho những người góp phần tạo ra sản phẩm. Việc Perfetti Van Melle tặng kẹo Chupa Chups cho trẻ em khó khăn hy vọng sẽ tạo nên ký ức đẹp cho các bé khi được thưởng thức thanh kẹo dài nhất thế giới.

Dây kẹo được xếp chông lên nhau tạo thành hình bản đồ thế giới. Ảnh: Chupa Chups

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ông Nikhil Sharma - Tổng giám đốc Perfetti Van Melle cho biết, kỷ lục "dây kẹo dẻo dài nhất thế giới" khẳng định khả năng sáng tạo, hành trình không ngừng nghỉ để mang đến những trải nghiệm vui vẻ, tích cực và lan tỏa thông điệp "Mãi vui - Keep the Fun Going Forever" của Chupa Chups.

Ngay sau sự kiện xác lập kỷ lục, "Dây kẹo dẻo dài nhất thế giới" được Perfetti Van Melle Việt Nam - chủ sở hữu dây kẹo sẽ trao tặng cho những trẻ em tại 4 mái ấm gồm: Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (Bình Dương), Mái ấm tình mẹ, Làng trẻ em SOS, Mái ấm tình thương chùa Diệu Giác. Hoạt động với mong muốn lan tỏa niềm vui, truyền tải thông điệp "Mãi vui - Keep the Fun Going Forever" mà thương hiệu Chupa Chups mang đến trong nhiều năm qua.

Hoạt động phát quà và kẹo cho trẻ em tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương ngày 30/11. Ảnh: Thanh Tùng

Mỗi sản phẩm của Perfetti Van Melle đều có một câu chuyện riêng, được tạo nên dựa trên nhu cầu và sự thấu hiểu người tiêu dùng. Những điều này đã làm nên sự độc đáo cho thương hiệu. Perfetti Van Melle hiện là một trong những tập đoàn sản xuất kẹo danh tiếng trên thế giới, dẫn đầu tại nhiều quốc gia. Tại thị trường Việt Nam, Perfetti Van Melle đặt nhà máy tại Bình Dương chuyên sản xuất và phân phối kẹo và kẹo cao su cho nhiều quốc gia trong khu vực châu Á.

Ngoài Chupa Chups, Perfetti Van Melle Việt Nam còn có rất nhiều thương hiệu kẹo khác đã quen thuộc với nhiều thế hệ trẻ em và gia đình Việt như Alpenliebe, Golia, Mentos, Happydent...

Quế Anh