Day dứt của người vợ đoạt mạng chồng khi bị bạo hành

TP HCMKhai tại tòa, bà Nguyễn Thị Nhung nói về nỗi ân hận, day dứt vì đã đoạt mạng chồng khi bị ông bạo hành, để hai con phải mồ côi, trơ trọi.

Bà Nhung, 50 tuổi, ngồi lọt thỏm trong phòng xử của TAND TP HCM một ngày giữa tháng 8. Vừa thấy hai con bước vào, bị cáo bật khóc.

Bi kịch từ bia rượu

Hồ sơ vụ án thể hiện, bà Nhung kết hôn với ông Tuân từ năm 1998. Xuất thân từ gia đình nghèo, đông con, bị cáo nghỉ học sớm và đi làm thuê, còn chồng làm thợ hồ. Cuộc sống vất vả nhưng vợ chồng luôn thương yêu nhau.

Năm 2018, họ tích cóp được chút tiền, mua mảnh đất cất căn nhà không số tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Từ đó, bà chuyển sang làm thợ may và nhận hàng về may gia công. Ông Tuân bắt đầu đổi tính, thường xuyên đi uống rượu bia cùng bạn bè. Mỗi lần say, ông như một con người khác, hay gây sự, chửi bới và đánh vợ.

Tối 26/6/2022, trở về nhà trong cơn say, ông Tuấn lại cãi vã với vợ rồi đập phá đồ đạc. Sáng hôm sau, bà Nhung yêu cầu chồng dọn dẹp các mảnh thuỷ tinh còn rơi vãi dưới sàn. Họ lại cãi vã, xô xát.

Trong cơn bực tức và giằng co với chồng, bà Nhung cầm cây kéo trên bàn may đâm một nhát trúng cổ khiến ông Tuân đổ gục. Nhung hoảng sợ chạy đến ôm chồng, gọi các con đưa đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong trước khi nhập viện.

Bị cáo Nguyễn Thị Nhung tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, bà Nhung liên tục khóc. Trả lời HĐXX, bị cáo thừa nhận hành vi gây ra cái chết cho chồng, không phân trần về lý do dẫn đến sự việc. Bị cáo nhiều lần xin được tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm lo cho hai con.

Tham dự tòa với tư cách đại diện cho bị hại, con gái 23 tuổi của Nhung liên tục rơi nước mắt khi HĐXX gọi lên thẩm vấn. Cô nói không yêu cầu mẹ bồi thường gì, chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mẹ. "Chúng con mong mẹ được sớm về", cô nói. Cậu em ngồi kế bên mắt đỏ hoe, hai tay siết chặt, cúi đầu cầu nguyện.

VKS đánh giá hành vi của Nhung rất nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, song bị hại cũng có một phần lỗi. Bị cáo đã bị chồng bạo hành trong nhiều năm mỗi khi say rượu. Do đó, VKS xem xét giảm cho bị cáo một phần trách nhiệm hình sự, đề nghị tòa tuyên 8-10 năm tù về tội Giết người.

Bào chữa cho Nhung, luật sư đồng tình với quan điểm của VKS, cho rằng hành vi của thân chủ một phần do không giữ được bình tĩnh khi bị chồng dùng những lời lẽ nặng nề xúc phạm. Nhắc lại lời khai của các con bị cáo trong quá trình điều tra, luật sư cho biết, bà Nhung phải chịu đựng việc chồng chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà suốt từ 2021.

"Bị cáo vốn là người phụ nữ chịu thương chịu khó, một mực yêu thương chồng con, sống nhẫn nhịn. Cũng vì đã kìm nén bức xúc trong suốt thời gian dài, mà khi xảy ra tranh cãi với chồng, bị cáo đã không giữ được bình tĩnh gây ra vụ án", luật sư nói, đề nghị HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án dưới mức đề nghị của VKS.

Được nói lời sau cũng, bà Nhung lại khóc nấc, bày tỏ ân hận, đau khổ vì đã sát hại người chồng mình rất mực yêu thương. "Bị cáo rất hối hận vì đã bỏ rơi hai con. Bị cáo xin lỗi cha mẹ, gia đình chồng. Xin tòa xem xét hoàn cảnh, cho bị cáo được sớm về với hai đứa con mồ côi và người mẹ già", bà Nhung nói.

Suýt lỡ dở đời con

Giờ nghị án, ngoài hành lang phòng xử, hai người con của bà Nhung không giấu được vẻ lo lắng. Cô gái cho biết đang là sinh viên năm cuối, chỉ còn ít ngày nữa là ra trường. Lúc gia đình gặp biến cố, cô phải nghỉ học một năm; em trai bỏ học khi mới lên lớp 10. Sợ em không có người kèm cặp sẽ lạc lối, cô gửi lên Lâm Đồng ở với người thân, hiện làm ở tiệm bán kính.

HĐXX đánh giá hành vi của bà Nhung là đặc biệt nguy hiểm, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hoàn cảnh khó khăn, hai con mồ côi... nên giảm một phần hình phạt - tuyên 8 năm tù.

Ba mẹ con bà Nhung ôm nhau khóc. "Cảm ơn các con vì đã tha thứ cho mẹ", bị cáo nói trước khi bị dẫn giải về trại giam.

Hải Duyên

* Tên người chồng đã thay đổi