Dây diều cuốn đứt lìa bàn tay người đàn ông

TP HCMNgười đàn ông 36 tuổi bị dây diều kéo ngã đập đầu vào hàng rào chấn thương mắt và đứt lìa bàn tay phải, phần tay bị cuốn mất được phát hiện ở ven đường vào sáng hôm sau.

Tối 29/8, BS.CK1 Nguyễn Duy Anh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nhập viện tối qua trong tình trạng đứt lìa bàn tay phải đã được băng ép, phần bàn tay bị mất thời điểm đó vẫn chưa tìm thấy. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị thương mí mắt trái.

Bệnh nhân được phẫu thuật tạo hình mỏm cụt cổ tay phải, khâu vết thương mí mắt trái. Hiện, các chỉ số sinh tồn ổn định, bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi.

Đại diện UBND xã Tân Vĩnh Lộc cho biết đến sáng nay một phụ nữ phát hiện bàn tay đứt lìa nằm ven đường. Cơ quan chức năng xác định đây chính là bàn tay phải của người đàn ông trên. Gia đình đã nhận lại bàn tay để mang về.

Thời gian vàng để ghép nối bộ phận chi thể bị đứt lìa là 6 tiếng kể từ sau tai nạn với điều kiện phần đứt được bảo quản đúng cách.

Bảo quản phần đứt rời bằng cách rửa sạch bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch, bọc gạc vô trùng hoặc vải sạch, cho vào túi nylon sạch buộc kín lại. Đặt túi nylon trong đá lạnh, tránh để phần đứt rời tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh vì dễ làm mạch máu và dây thần kinh bị hỏng. Phần tổn thương còn lại trên cơ thể nên băng bằng băng ép hay vải sạch để hạn chế mất máu.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Lê Phương - Đinh Vui