Dây điện sa xuống đường vướng cổ thiếu niên làm đứt khí quản

Quảng TrịThiếu niên 17 tuổi đang chạy xe máy điện bất ngờ bị dây điện sà xuống giữa đường vướng vào cổ gây đứt khí quản.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng khó thở, vùng cổ sưng to do tràn khí dưới da, hôm 15/9. Bác sĩ nhận định bệnh nhân bị đứt khí quản, tràn khí nhiều vùng cổ và tràn khí trung thất.

Bệnh nhân được nối lại khí quản. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Trần Linh Giang, Trưởng khoa Tai mũi họng, cho biết đây là một ca khó và không thể gây mê để phẫu thuật vì bệnh nhân không thể nằm ngửa bởi khi ngửa cổ sẽ khó thở hơn. Bệnh nhân được gây tê phẫu thuật nối lại khí quản bị đứt, may kín vùng cổ bị tổn thương.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, được theo dõi điều trị phục hồi.

Đắc Thành