Dây điện dân dụng không chì Cadivi đạt chứng nhận quốc tế

Dòng dây điện dân dụng không chì LF vừa nhận chứng nhận TUV Rheinland nhờ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn châu Âu.

Dây điện dân dụng không chì LF của Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) vượt qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt của TUV Rheinland - tổ chức kiểm định của Đức thành lập từ năm 1872 và hoạt động tại hơn 60 quốc gia. Sản phẩm được thử nghiệm và đánh giá toàn diện theo các tiêu chuẩn châu Âu khắt khe, từ đặc tính kỹ thuật, vật liệu đến điều kiện sản xuất và năng lực duy trì chất lượng ổn định trong dài hạn.

Đặc biệt, chứng nhận không chỉ dừng ở một lần đánh giá mà còn đi kèm cơ chế giám sát định kỳ hàng năm từ TUV Rheinland, qua đó bảo đảm tính ổn định và nhất quán về chất lượng của sản phẩm theo thời gian. Việc duy trì tiêu chuẩn này góp phần thiết lập mặt bằng chất lượng ổn định hơn cho thị trường, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở lựa chọn sản phẩm an toàn, đáng tin cậy, đồng thời đáp ứng yêu cầu của nhiều loại công trình, từ nhà ở dân dụng, khu đô thị đến các dự án có yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh việc đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng, Cadivi phát triển các giải pháp vật liệu xanh, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn và bền vững cho ngành dây cáp điện tại Việt Nam. Theo đó, dòng dây điện dân dụng LF sử dụng vật liệu không chứa chì, đạt chứng nhận SGBP (Singapore Green Building Product) từ Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC), giảm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dùng, hạn chế phát sinh khí độc khi có sự cố. Bước đi này nhằm đáp ứng xu hướng xây dựng xanh trên toàn cầu và mục tiêu giảm tối thiểu 25% phát thải khí nhà kính đến năm 2030 của ngành xây dựng Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cadivi, cho biết doanh nghiệp hướng đến việc đưa các chuẩn mực kỹ thuật quốc tế vào những dòng sản phẩm phục vụ thị trường trong nước.

"Chúng tôi cam kết nỗ lực để người tiêu dùng trong nước có thể tiếp cận những sản phẩm dây cáp điện đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế khắt khe, tương tự các sản phẩm Cadivi đang cung cấp tại nhiều thị trường. Việc mang các chuẩn mực chất lượng quốc tế phục vụ thị trường nội địa cũng là cách chúng tôi tạo ra giá trị thiết thực và củng cố niềm tin với khách hàng, đối tác", ông khẳng định.

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) được thành lập năm 1975. Đây là một trong những doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện dẫn đầu thị phần tại Việt Nam, theo kết quả khảo sát của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Sản phẩm Cadivi đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và nhiều tiêu chuẩn quốc tế, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như điện lực, công nghiệp, dân dụng, quốc phòng và hạ tầng công cộng. Doanh nghiệp hiện sở hữu các nhà máy cùng hệ thống phân phối rộng rãi khắp cả nước.

Hải My