Dây điện dân dụng Cadivi đạt chứng nhận quốc tế

Cadivi nhận chứng nhận TUV Rheinland cho dây điện không chì LF, đánh dấu bước tiến trong chiến lược nâng cao tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp.

Ông Lê Trần Vĩnh, Tổng giám đốc Cadivi, cho biết chứng nhận TUV Rheinland không chỉ là sự ghi nhận về mặt kỹ thuật mà còn phản ánh định hướng phát triển nhất quán mà doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm.

"Chúng tôi không xem tiêu chuẩn quốc tế là mục tiêu ngắn hạn mà là nền tảng cho chiến lược đầu tư dài hạn vào chất lượng, an toàn và phát triển bền vững", ông khẳng định.

Dòng dây điện không chì LF của Cadiva đạt chứng nhận TUV Rheinland. Ảnh: Cadivi

Theo ông Vĩnh, việc trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận TUV Rheinland cho dòng dây điện dân dụng không chì thể hiện cam kết của Cadivi trong việc chủ động áp dụng các chuẩn mực quốc tế ngay từ thị trường nội địa. Đây cũng là sự chuẩn bị giúp doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường khu vực và quốc tế, đồng hành bền vững cùng khách hàng, đối tác trong dài hạn.

Bên cạnh kỹ thuật, chứng nhận TUV Rheinland còn là bảo chứng cho thương hiệu Cadivi trên thị trường và với các đối tác. Nền tảng này giúp doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng những dự án đòi hỏi tiêu chuẩn cao như: khu đô thị, công trình hạ tầng, nhà máy công nghiệp hay các dự án có yếu tố quốc tế.

Cadivi xây dựng được nền tảng quản trị chất lượng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế trong sản xuất. Ảnh: Cadivi

Song song đó, Cadiva đã chủ động phát triển dòng dây điện dân dụng không chì và đạt thêm chứng nhận SGBP (Singapore Green Building Product) do Hội đồng Công trình Xanh Singapore cấp. Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ tập trung vào năng lực sản xuất mà còn đặt yếu tố an toàn và phát triển bền vững làm trọng tâm.

Định hướng này phản ánh nỗ lực của công ty trong việc tiệm cận các mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đang hướng tới, bao gồm lộ trình giảm phát thải và Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ. Đây là xu hướng tất yếu của thị trường vật liệu điện hiện đại, nơi chất lượng, tính minh bạch và trách nhiệm môi trường ngày càng trở thành tiêu chí lựa chọn quan trọng.

Nhà máy sản xuất của Cadivi tại Đồng Nai. Ảnh: Cadivi

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) được thành lập từ năm 1975, là doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây và cáp điện. Sản phẩm của công ty được sử dụng trong các công trình, dự án ngành điện, xây dựng công nghiệp, dân dụng, quốc phòng và công trình công cộng, Các loại dây cáp điện đều đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế. Hiện Cadivi có nhà máy và công ty thành viên cùng hệ thống phân phối trải rộng khắp cả nước.

TUV Rheinland (Đức) là tổ chức chứng nhận độc lập uy tín hàng đầu châu Âu. Chứng nhận TUV Rheinland do TUV Rheinland cấp không chỉ khẳng định sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe, mà còn xác thực khả năng kiểm soát ổn định chất lượng trong suốt quá trình sản xuất. Quy trình đánh giá được triển khai nghiêm ngặt, từ thử nghiệm đặc tính kỹ thuật sản phẩm, đánh giá vật liệu đến kiểm tra điều kiện sản xuất và khả năng duy trì tính nhất quán lâu dài. Đối với ngành dây cáp điện, đây là những yêu cầu có tính sàng lọc cao và chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có nền tảng kỹ thuật vững chắc.

Hải My