Mệt mỏi vì con học lớp sáu bị mất gốc môn tiếng Anh

Con trai tôi đang học lớp sáu nhưng gần như mất gốc tiếng Anh. Những từ cơ bản con đọc còn chậm, nghe không hiểu, làm bài thường chỉ làm trắc nghiệm, tự luận gần như bỏ trống. Từ đầu năm học đến giờ, đây là môn khiến tôi lo nhất vì chương trình ngày càng nặng, nếu không theo kịp thì học càng khó. Mà môn tiếng Anh cũng rất quan trọng trong các kỳ thi.

Gia đình tôi kinh tế bình thường, hai vợ chồng làm công ăn lương, đang có khoản vay trả góp mua nhà, chi tiêu chủ yếu dành cho trả góp, sinh hoạt và học hành của con. Nhìn nhiều phụ huynh cho con học trung tâm lớn hoặc thuê gia sư kèm riêng, tôi cũng từng nghĩ đến nhưng không đủ điều kiện để theo lâu dài. Cuối cùng, tôi cho con học gia sư online để tiết kiệm chi phí, hy vọng con có nền tảng lại từ đầu.

Sau một thời gian học, con cũng có tiến bộ nhưng khá chậm. Con học trước quên sau, nhiều kiến thức phải nhắc lại nhiều lần. Cô giáo online vẫn dạy đều đặn nhưng mỗi tuần chỉ học vài buổi nên việc cải thiện không rõ rệt. Điều khó nhất là ngoài giờ học, con không có thói quen tự ôn lại bài ở nhà. Nhắc thì con học một lúc rồi lại dừng, không duy trì được đều đặn.

Tôi nhận ra con không hẳn lười, mà vì mất gốc nên không biết bắt đầu từ đâu. Khi không hiểu bài, con dễ chán và né tránh môn tiếng Anh. Điều này khiến việc học gia sư online càng khó phát huy hiệu quả, vì thời gian học ít mà việc tự học lại không có. Vợ chồng tôi đều không biết tiếng Anh và cũng không biết phải dạy con thế nào nên cũng chỉ nhắc con lấy sách ra học bài đi.

Tôi cũng không đặt mục tiêu con phải giỏi nhanh, chỉ mong con theo kịp chương trình và có thói quen học mỗi ngày. Nhưng với điều kiện kinh tế hiện tại, việc tìm một phương pháp học phù hợp, không quá tốn kém mà vẫn hiệu quả là điều khiến tôi khá băn khoăn. Tôi muốn hỏi kinh nghiệm của các phụ huynh từng gặp trường hợp tương tự, tôi nên làm thế nào để con dần học tiếng Anh có hiệu quả hơn? Xin cảm ơn mọi người.

Thu Trang