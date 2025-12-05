Dây chuyền sử dụng công nghệ chiết lạnh vô trùng của Number 1

Nước tăng lực Number 1 sử dụng dây chuyền chiết lạnh vô trùng Aseptic sản xuất, nhờ đó tiết kiệm nước, giảm phát thải CO2 và nhựa.

Tại nhà máy Bình Dương, trong không gian khép kín và vô trùng, dây chuyền chiết lạnh hiện đại vận hành tự động, chuẩn xác đến từng giây. Điểm nổi bật của quy trình này là chiết lạnh khép kín từ chai, nắp, nước đến môi trường sản xuất, giúp mỗi chai nước tăng lực Number 1 giữ trọn hương vị tươi mới và tràn đầy năng lượng.

Dây chuyền công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic giúp các sản phẩm như nước tăng lực Number 1 không chất bảo quản. Ảnh: Number 1

Ông Vincent Mauer, Tổng giám đốc GEA Việt Nam và Philippines cho biết công nghệ Aseptic bảo tồn dinh dưỡng và hương vị tốt hơn so với phương pháp thanh trùng truyền thống. "Công nghệ này cho phép kéo dài hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản, một bước tiến lớn trong ngành đồ uống hiện đại", ông nói.

Kỹ sư Nguyễn Văn Chương, người gắn bó hơn 10 năm với nhà máy, chia sẻ: "Chúng tôi luôn thấy tự hào vì mỗi chai nước xuất xưởng chứa không chỉ năng lượng mà còn cả đam mê của đội ngũ hàng nghìn cán bộ nhân viên nơi đây".

Công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic được thiết kế, vận hành hoàn toàn khép kín, tự động, tiết kiệm tài nguyên. Ảnh: Number 1

Dây chuyền sản xuất hiện đại từ Tập đoàn toàn cầu GEA giúp Number 1 tiết kiệm nước, giảm phát thải CO2 và không sử dụng chất bảo quản. Theo đó, hệ thống Aseptic thế hệ thứ 7 giúp giảm 91% lượng nước tiêu thụ và 20% phát thải CO2, tương đương lượng nước sinh hoạt cho 2.100 người mỗi năm.

'Điều này cho phép Number 1 tiến gần hơn đến mục tiêu phát triển bền vững", ông Vincent Mauer nói.

Không chỉ là đối tác lớn nhất của GEA tại Đông Nam Á, Number 1 còn cam kết hợp tác toàn diện để nâng tầm công nghệ, chất lượng dịch vụ và sản phẩm. "GEA tập trung giảm tối đa việc sử dụng nhựa PET - đây là lĩnh vực chúng tôi có thể tạo ra khác biệt lớn nhất", ông Vincent Mauer nhấn mạnh.

Ông cho biết quy trình vô trùng giúp giảm phát thải khí nhà kính nhờ tiết kiệm nước và giảm nhựa. Tại Việt Nam, với hệ thống Aseptic thế hệ thứ 7, trọng lượng mỗi chai Number 1 giảm từ 27 gram xuống 13,5 gram, tương đương giảm 20% lượng CO2 phát thải trên mỗi sản phẩm.

"Gần 20 năm hợp tác, chúng tôi luôn cùng nhau đổi mới để mang đến những sản phẩm chất lượng nhất", ông Luigi Bonzanini, Giám đốc Kinh doanh toàn cầu của GEA Procomac, khẳng định.

Ông Massimo Nascimbeni, Giám đốc Sản phẩm thổi chai và chiết rót của GEA chia sẻ về công nghệ Aseptic tại hội thảo "Xu hướng thị trường, công nghệ đồ uống tại Việt Nam trong tương lai" diễn ra vào ngày 3/4/2024, tại TP HCM. Ảnh: Number 1

Hải My