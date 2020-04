Dạy âm nhạc trên xe tải

Hong KongKhi Sophia Cheung, 7 tuổi nghe thấy tiếng xe tải dừng ngoài cửa, cô bé cầm lấy bản nhạc đang học dở và chạy ra khỏi nhà.

Trong xe tải, Evan Kam, giáo viên dạy piano của Sophia, đeo khẩu trang, khử trùng đàn để học viên bắt đầu tiết học. Khi thầy giáo hoàn thành công tác vệ sinh, Sophia bắt đầu luyện đánh bản "Let it go" trước sự tò mò của người đi đường.

Lấy ý tưởng từ xe hiến máu lưu động, Trung tâm âm nhạc Ming's Piano đã thuê ba chiếc xe tải để mang khóa học đàn đến nhà 200 học viên trong thời gian nghỉ phòng Covid-19. Trên xe trang bị máy lọc không khí, đảm bảo đủ điều kiện ánh sáng, các nhạc cụ được khử khuẩn giữa giờ học.

Kam đánh giá dạy âm nhạc trực tuyến kém hiệu quả do không thể sửa động tác cho học viên qua màn hình. "Dạy học trên xe tải chân thực hơn, không khác biệt so với ngồi trong phòng học. Mỗi ngày, tôi đến dạy tại nhà cho 6-7 học viên", Kam nói.

Sophia Cheung tập đánh đàn piano trong xe tải của trung tâm âm nhạc Ming's Piano ngày 3/4. Ảnh: Reuters.

Wendy Yeung, mẹ của Sophia nhận xét cách thức của Ming's Piano rất sáng tạo, giúp trẻ em vượt qua sự nhàm chán trong thời gian nghỉ dài. "Con gái luôn hỏi tôi bao giờ mới được ra ngoài và được đi học nhưng hiện tại, cháu rất hào hứng với lớp học trên xe tải", bà mẹ nói.

Khi Covid-19 bùng phát, các trường phổ thông, đại học, trung tâm dạy thêm tại Hong Kong đóng cửa đến ngày 20/4 để ngăn chặn sự lây lan của virus. Jessica Lam, giám đốc phụ trách kinh doanh tại Ming's Piano cho biết trung tâm đã mất khoảng 2/3 lượng học viên. Ý tưởng xe dạy học lưu động đã cứu trung tâm khỏi phá sản. Cơ sở đã khôi phục 70% hoạt động kinh doanh so với trước khi có dịch.

Đến ngày 8/4, Covid-19 đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 1,4 triệu người nhiễm bệnh, hơn 81.000 người chết. Hong Kong ghi nhận 936 ca nhiễm nCoV, trong đó 4 người tử vong.

Tú Anh (Theo Reuters)