'Đẩy' 4 mẹ con bé mèo vào nơi nguy hiểm, lòng tôi không yên

Tôi bắt mèo con bỏ vào giỏ, dụ mèo mẹ vào đó rồi chở 4 mẹ con ra chợ và đi về, tôi làm vậy có sai không?

Giờ là 23h đêm, tôi vừa mang 4 mẹ con mèo ra chợ bỏ và đi về trong tâm trạng rối bời, tay chân bủn rủn vì cảm thấy mình thất đức. Tôi cũng lo sợ, vừa thương chúng vừa không biết phải làm sao. Cách đây hơn một năm, tôi thấy con mèo đen đang mang bầu ở khu vườn trước nhà. Nó là mèo hoang rất lanh lẹ. Tôi cho nó ăn. Đến ngày sinh, nó vào nhà tôi lúc cả nhà đang ngủ. Hôm sau tôi bắt nó ra và bị nó cắn vào tay, đi tiêm phòng hết 900 nghìn đồng. Tôi thấy tội nên vẫn cho nó ở nhà mình, dù chồng và con gái không đồng ý

Chồng tôi quan niệm mèo tới nhà là xui xẻo, nhất là mèo đen. Sau khi mèo sinh hai tháng, 3 mèo con tự dưng lần lượt chết không lý do. Tôi nghĩ chúng mắc bệnh gì đó. Chồng tôi yêu cầu xử lý mèo mẹ. Tôi không thể đụng vào nó nên không bắt đi tiêm triệt sản được. Sau đó hai tháng nó lại bầu và sinh. Đến khi lứa con thứ hai được hai tháng, tôi tìm người cần để mang đi cho. Rất khó khăn để tìm người nuôi, cuối cùng vẫn tìm được nhà cho mèo con. Vì là giống mèo hoang nên sau khi cho, mèo con cũng trốn đi chứ không ở nhà người tôi cho. Lại hai tháng sau mèo mẹ bầu tiếp và sinh lứa này, lứa mà tôi mang 4 mẹ con đi bỏ.

Hôm nay mèo con đã được 2 tháng 8 ngày, một con ốm yếu chậm chạm, hai con lanh lợi. Lứa này tôi có thể sờ và bắt được mèo con, bỏ vào giỏ sau đó dụ mèo mẹ vào giỏ, rồi chở 4 mẹ con ra chợ và đi về. Mọi người có thấy tôi làm vậy là sai không? Liệu chúng có sống sót được không? Tôi thấy tội mèo con nhưng rất sợ nó lại sinh nữa và tôi không biết cho ai, không có ai nhận nuôi hết. Tôi cũng sợ liệu mình làm như vậy có bị trời phạt không?

Thực sự tôi rất thương mèo nhưng giờ chính mình lại là người đẩy chúng vào nơi nguy hiểm. Sáng mai tôi sẽ chạy ra chợ xem chúng còn ở đó không, nhưng tôi biết chắc chắn tương lai của chúng sẽ rất đói, bệnh tật đang chờ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi đã bỏ chúng và giờ có làm gì cũng không thay đổi được.

Huệ Vân