David Silva: 'Nếu Real thủng lưới trong 25 phút đầu, Man City sẽ có cơ hội'

Theo cựu danh thủ Man City David Silva, nếu chọc thủng lưới Real Madrid sớm, Man City sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ sau khi thua 0-3 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

"Tôi không nghĩ cặp đấu đã an bài, tuyệt đối không", Silva nói với báo Tây Ban Nha AS ngày 16/3. "Nếu Man City gây áp lực lớn ngay từ đầu và ghi bàn sớm, họ sẽ trở lại. Nhưng nếu Real trụ vững trong 25 phút đầu mà không thủng lưới, thế trận sẽ nguội dần. Còn nếu họ để lọt lưới sớm, chuyện gì cũng có thể xảy ra".

Cựu tiền vệ Tây Ban Nha khoác áo Man City giai đoạn 2010-2020, trong đó có 4 năm dưới trướng Pep Guardiola trước khi hồi hương đá ba năm cuối sự nghiệp cho Real Sociedad. Anh không bất ngờ trước cách tiếp cận của Real ở lượt đi.

Valverde (phải) mở tỷ số trận Real thắng Man City 3-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Bernabeu ngày 11/3/2026. Ảnh: PA

"Real vẫn luôn chơi như vậy vài năm gần đây", Silva phân tích. "Họ sở hữu những cầu thủ tấn công giàu tốc độ, có thể kết liễu bạn lập tức trong các pha phản công. Real thoải mái khi đá lùi sâu, ngược hoàn toàn với Man City, vốn có triết lý kiểm soát bóng khác biệt. Lối chơi này có thể gây khó cho Man City vì nếu không xử lý bóng tốt, không luân chuyển nhanh và thiếu tính đột phá, Real sẽ kết liễu bạn bằng phản công".

Tại Santiago Bernabeu cách đây một tuần, Real đã âm thầm chuẩn bị một "món quà" cho Man City. Cả trận, thủ thành Thibaut Courtois có 13 lần tự mình đưa bóng nhập cuộc sau các pha bóng chết, trong đó, có 9 lần đá dài. Cả 9 lần này đều là những đường bóng dài bổng chéo sang cánh phải, hướng đến Federico Valverde - người lãnh trọng trách dâng cao tấn công vào khoảng trống ở trung lộ trong bối cảnh Real không có một trung phong thực thụ trên sân.

Ngay từ phút thứ 7 của trận lượt đi, thủ môn người Bỉ đã tuân thủ kế hoạch đó. Sự kiên trì trong đường lối này đã phát huy hiệu quả, khi Courtois bằng cách đó đã kiến tạo để tiền vệ Uruguay mở tỷ số ở phút 20.

Courtois (phải) sau một tình huống cản phá cơ hội của Man City trong trận lượt đi tại Bernabeu ngày 11/3. Ảnh: AFP

"Chúng ta đều biết Real là một thế lực khác biệt, ngay cả khi không có phong độ tốt tại giải quốc nội như những năm trước, nhưng cứ hễ bước ra Champions League là họ lại lột xác", Silva nhận định. "Tôi nghĩ họ đã ‘bắt bài’ cả Champions League, chứ không riêng gì Man City. Ngay cả khi chơi không quá hay, thầy trò Alvaro Arbeloa vẫn thắng. Họ có những khoảnh khắc bùng nổ ở những phút cuối, lúc tưởng chừng không thể thì họ lại làm được. Bóng đá là vậy, không phải lúc nào đội chơi hay hơn cũng giành chiến thắng".

"Tôi đã kỳ vọng Man City sẽ có kết quả tốt hơn trên sân khách, nhưng vẫn còn trận lượt về. Tôi tin trận lượt về tại Etihad sẽ khác. Man City sẽ ép sân dồn dập hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và nếu tận dụng tốt, họ chắc chắn sẽ trở lại cuộc chơi", cựu tiền vệ sinh năm 1986 kết luận.

Hà Phương (theo AS)