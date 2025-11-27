David Luiz ghi bàn ở Champions League sau 8 năm

CyprusHậu vệ David Luiz trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ nhì ghi bàn ở Champions League, khi giúp Pafos hòa Monaco 2-2 ở lượt trận thứ năm.

Bàn gỡ hòa 1-1 được ghi ở phút 18, khi Mislav Orsic treo bóng từ quả phạt góc, để David Luiz bật cao đánh đầu mạnh như búa bổ.

Bàn thắng của David Luiz trước Monaco là bàn đầu tiên tại Champions League mùa này của một cầu thủ sinh vào thập niên 80 trước một thủ môn cũng ra đời trong cùng thập niên - Lukas Hradecky, sinh năm 1989.

Với 38 tuổi và 218 ngày, Luiz trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ nhì ghi bàn ở Champions League, chỉ sau cựu hậu vệ Bồ Đào Nha Pepe (40 tuổi và 290 ngày). Xếp sau Luiz là Francesco Totti (38 tuổi, 59 ngày), Ryan Giggs (37 tuổi, 289 ngày) và Sergio Ramos (37 tuổi, 257 ngày).

Luiz mừng bàn thắng ở trận gặp Monaco, trên sân Alphamega, Limassol, đảo Síp hôm 26/11. Ảnh: Reuters

Luiz không ghi bàn ở Champions League kể từ khi mở tỷ số cho Chelsea trong trận hòa AS Roma 3-3 tại Stamford Bridge ở vòng bảng năm 2017. Cựu ngôi sao Chelsea, Arsenal và PSG gia nhập Pafos hè vừa qua, sau khi rời CLB quê nhà Fortaleza.

Hậu vệ Brazil đá 13 trận cho CLB đảo Cyprus mùa này, trong đó có 5 trận Champions League. Pafos, đội mới thành lập 11 năm trước, chỉ thua một trận trong lần đầu dự giải đấu số một châu Âu cấp CLB. Họ thua Bayern 1-5, rồi gây sốc khi đánh bại Villarreal 1-0 đầu tháng này.

Ở trận đấu trên sân Alphamega hôm 26/11, cựu cầu thủ Arsenal, Folarin Balogun nâng tỷ số lên 2-1 cho Monaco ở phút 26. Những tưởng Monaco sẽ giành chiến thắng thì ở phút 88, Mohammed Salisu phản lưới nhà, giúp Pafos hòa 2-2.

Luiz nổi tiếng với hai giai đoạn thi đấu cho Chelsea và là trụ cột trong đội hình giành chức vô địch Champions League đầu tiên của CLB năm 2012. Khi đó, anh sút thành công một quả penalty trong loạt luân lưu để giúp Chelsea đánh bại Bayern ở chung kết, ngay trên sân đối thủ. Luiz cũng vô địch Ngoại hạng Anh trong lần thứ hai khoác áo Chelsea, và giành hai Europa League cùng ba cup FA (hai với Chelsea và một với Arsenal).

Với 6 điểm sau 5 lượt trận, Pafos xếp thứ 24, ngay phía dưới Monaco. Nếu kết thúc vòng bảng trong top 24, Luiz và đồng đội sẽ giành vé dự vòng play-off để hy vọng góp mặt ở vòng 1/8.

Vy Anh