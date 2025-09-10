David Hancko: 'Lương 4 năm ở Al Nassr bằng 20 năm ở Atletico'

Tây Ban NhaHậu vệ người Slovakia từng tiến sát việc gia nhập Al Nassr với lương khủng, rồi sau đó cập bến Atletico - nơi vừa đảm bảo chuyên môn, vừa phù hợp với gia đình.

Hancko thi đấu cho Feyenoord giai đoạn 2022-2025 và muốn tìm thử thách mới trong hè này.

Hậu vệ người Slovakia tiến sát việc gia nhập Al Nassr, CLB sở hữu Cristiano Ronaldo, với phí chuyển nhượng 47 triệu USD. Nếu được thông qua, Hancko sẽ trở thành thương vụ bán kỷ lục của Feyenoord và hưởng lương mùa 14 triệu USD tại Arab Saudi.

Sau khi ký thỏa thuận sơ bộ, Hancko thậm chí đã được mời tham gia chuyến du đấu tiền mùa giải tại Áo. Nhưng tại đây, anh bị giữ riêng tại khách sạn và không được tập cùng đội. Chỉ vài ngày sau, Al Nassr đột ngột hủy hợp đồng, khiến cả Hancko lẫn Feyenoord bất ngờ.

David Hancko từng tiến sát việc gia nhập Al Nassr trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Ảnh: Voetbalprimeur

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh tin tức TA3, Hancko cho biết Al Nassr thực ra không phải lựa chọn đầu tiên, vì anh luôn ưu tiên thi đấu ở châu Âu. Nhưng anh phải nói chuyện với gia đình và CLB chủ quản vì nhận đề nghị hậu hĩnh từ CLB Saudi Pro League.

"Mùa hè này chỉ có một đề nghị, nhưng thực sự rất hấp dẫn nên chúng tôi phải ngồi lại để bàn bạc", Hancko nói. "Từ một góc nhìn, không lý tưởng khi phải kéo vợ đang mang thai đi nửa vòng thế giới đến Riyadh, nhưng cô ấy nói sẽ đi cùng và chúng tôi có thể sắp xếp. Dĩ nhiên, cô ấy cũng có những sở thích riêng về nơi đó".

Nói về mức lương mà Al Nassr đưa ra, Hancko thẳng thắn: "Nếu so sánh, tôi phải chơi ở Atletico suốt 20 năm mới kiếm được bằng đó. Trong khi tôi ký với Atletico hợp đồng 5 năm, còn Al Nassr chỉ là 4 năm".

Sau cú sốc Al Nassr, Hancko quyết định quay về châu Âu và gia nhập Atletico. Trung vệ Slovakia từng nằm trong tầm ngắm của đội bóng Tây Ban Nha mùa trước. Khi cảm thấy mọi thứ không ổn ở Áo, người đại diện của Hancko đã thông báo với Atletico rằng CLB vẫn có thể chiêu mộ anh. "Atletico đã làm trong một ngày rưỡi những gì chúng tôi mong họ làm trong một năm rưỡi", hậu vệ 27 tuổi kể.

David Hancko ra mắt Atletico ngày 23/7/2025. Ảnh: Atletico

Hancko thi đấu cả ba vòng đầu La Liga, và sẽ cùng Atletico tiếp Villarreal ở vòng bốn ngày 13/9. Sau đó ba ngày, CLB thành Madrid sẽ làm khách của Tottenham ở lượt mở màn Champions League mùa 2025-2026.

Hồng Duy (theo Marca, Flashscore)