David Beckham: 'Tôi nhìn phản ứng của vợ để chọn trang phục'

Cựu danh thủ David Beckham cho biết chịu ảnh hưởng từ vợ ở phong cách thời trang, thường chọn quần áo theo ý Victoria.

Theo People, David Beckham tri ân vợ - nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham - tại sự kiện của hãng tai nghe Bowers & Wilkins, New York, Mỹ ngày 27/8. Trong bài phát biểu với tư cách đại sứ thương hiệu, Beckham nói vợ truyền cảm hứng cho anh thử nhiều diện mạo mới. "Sau 27 năm bên nhau, cô ấy luôn mang lại cho tôi sự tự tin, khiến bản thân muốn trông đẹp và tốt hơn", anh cho biết.

Vợ chồng Becks trong bộ ảnh mới dịp kỷ niệm ngày cưới. Ảnh: Instagram Victoria Beckham

Theo David Beckham, Victoria luôn nghiêm túc trong việc chọn quần áo. Ngay cả khi thay đồ, anh cũng nhìn phản ứng của vợ để biết có nên mặc bộ đang chọn hay không. Trong bài đăng Instagram gần đây, anh đùa rằng Victoria chê áo tập gym quá chói khiến anh phải cởi ra.

Khi được hỏi liệu gu thời trang của anh có tác động đến Victoria, ông bố bốn con đáp: "Tôi muốn nói bản thân cũng ảnh hưởng vợ nhưng dám chắc mình đã sai. Trên thực tế, cô ấy luôn xinh đẹp. Đó vừa là chuyện tốt vừa là một vấn đề. Cô ấy luôn tuyệt vời nên tôi cũng chẳng phải làm gì nhiều".

David Beckham, 49 tuổi, trong thiết kế của BOSS. Cựu danh thủ kém vợ một tuổi, được xem là biểu tượng nam tính, lịch lãm của làng thời trang. Ảnh: Instagram nhân vật

David Beckham sinh năm 1975, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Beckham là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013, ở tuổi 38. Anh từng đóng vai khách mời trong nhiều phim như Goal, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword, Deadpool 2. Ngoài ra, Beckham được đánh giá là một trong những ngôi sao có gu mặc thời trang đẹp nhất nước Anh.

Vợ chồng David Beckham lần đầu gặp nhau trong một bữa tiệc sau trận đấu của đội Manchester United năm 1997. Khi đó David đang làm cầu thủ trẻ, ít được ra sân, Victoria đã nổi danh với nhóm Spice Girls. Sau 25 năm kết hôn, cặp sao có bốn con: Brooklyn, Romeo, Cruz, và Harper. Gia đình được khán giả yêu thích vì thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau. Beck-Vic được đánh giá là một trong những cặp hạnh phúc bậc nhất làng giải trí.

Trailer phim tài liệu"Beckham" Trailer phim tài liệu "Beckham" (2023). Video: Netflix